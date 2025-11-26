嘉義智慧農業AI升級再進化 產學研攜手擘劃永續農村新未來

嘉義縣政府今（26）日與工業技術研究院、嘉義大學攜手，於嘉大蘭潭校區盛大舉辦「2025智慧農業AI技術加值轉型探索產業應用研討會」暨「嘉義縣智慧農業推動成果展」。活動匯聚了眾多產學專家、技術業者、農民及青年學子，共同見證嘉義縣五年來在智慧農業領域所累積的豐碩能量與成果。

嘉義縣擁有山區、平原、沿海三大獨特地貌，北回歸線橫跨縣境，孕育出多元豐富的農作物。然而，面對農村人口外移與氣候變遷的雙重挑戰，傳統農業經驗已顯不足，農業的永續發展亟需科技力量的強力支援。

為此，嘉義縣府近年來積極推動「輔導、補助、學習」三大策略，加速智慧技術在農業現場的落地應用。透過建置「嘉義縣智農平台」、推動智慧農業補助計畫，並開辦「國本學堂」等人才培育課程，協助農民有效導入感測設備、遠端控制系統及AI決策分析，大幅提升生產效率與穩定性。

縣府、嘉大與工研院的長期合作，不僅推動了多項技術開發示範與研究驗證，更促進了跨域共學。本次研討會特別邀請產學專家，分享了AI漁畜養殖、肉雞巡檢機器人及機器人授粉等前瞻性技術，展現智慧農業的無限潛力。此外，為培育農業新世代，嘉義大學正籌設「智農創新育成基地」，未來將成為農業公費生的實作場域與技術服務業者的示範測試基地，打造人才與技術匯聚的核心樞紐。

在「智慧農業推動成果展示區」中，各產業導入智慧科技的成效一覽無遺。從梅山茶園的智慧灌溉管理、東石產銷班透過水質監測與環境控制技術打造的智慧養蛤系統，到畜牧場運用母豬個體餵飼系統進行的精準養豬管理，無一不彰顯科技為嘉義農業帶來的顯著轉變。

農業處強調，農民使用者、技服業者及學研專家在智慧農業推動中扮演關鍵角色。嘉義縣政府將持續扮演「橋梁與推手」，秉持「群聚共創、模組化擴散」的發展方向，協助農友有效因應氣候風險，同時積極拓展國內外市場，目標是打造一個具備永續競爭力的「嘉義農業」品牌。