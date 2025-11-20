嘉義書記官偷摸「越式洗頭小姐」！議員妻道歉

嘉義市東區一間越式洗髮按摩店17日在社群平台Threads公開一段蒐證影片，指控常客王姓男子多次對店內女性按摩師進行不當肢體接觸。影片中清楚顯示，王男在接受按摩服務時，趴在床上的同時，手部多次下垂觸摸女按摩師的小腿部位。

根據店家業者表示，王姓男子至少到店消費三次，每當他出現時，店內員工都會露出明顯不安的神情。業者經過詢問後才得知，王男過去已有多次類似的騷擾行為。當業者親眼目睹王男再次伸手觸碰女性按摩師腿部時，立即錄影蒐證並將其驅離現場。

廣告 廣告

在被店家當場制止並要求離開時，王男雖然口頭道歉表示「不好意思，下次不會了」，但隨後卻說出「別的店可以，我以為這邊也可以」這番話，暗示他可能在其他店家也有類似的不當行為。這句話成為店家決定公開事件的關鍵原因，並將王男列入永久拒接名單。

事件曝光後，王男的身分遭到起底，確認為嘉義地檢署的書記官，其妻子則是民進黨籍嘉義市議員黃露慧。面對外界爭議，黃露慧19日公開向當事人致歉。她表示知道丈夫平時因壓力大有按摩的習慣，如果在按摩過程中不小心碰觸到按摩師的小腿，造成當事人不愉快或反感，她感到很抱歉，並誠摯向受害者表達歉意。黃露慧強調，無論是有意或無意，只要碰到別人的身體都是不對的，必須尊重他人的身體自主權。

嘉義地方檢察署也對此事件發表聲明，表示任何在工作場所中造成冒犯、侮辱，使他人感到不適或壓力的行為均應受到譴責。針對該名同仁在下班時間於署外的不當行為，造成店家服務人員感受不佳一事，地檢署已經啟動行政調查程序。該名書記官在接受調查時也已向店家表達道歉之意。嘉義地檢署檢察官江金星表示，後續將召開人事考核會議，依法審議懲處。

店家業者表示，雖然多名受害美容師不願意提告，但為了保護員工權益，決定將此事公諸於眾，希望能夠遏止類似事件再次發生。

更多品觀點報導

在越式洗髮店伸鹹豬手襲胸摸腿！男客辯：其他店可以

驚！師大附中男學生脫序行為「狂吸女生外套、尿水壺」

