嘉義書記官按摩時「偷摸越式洗頭小姐」被控性騷 議員妻代夫道歉

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

嘉義地檢署一名王姓書記官，近期被控多次在光顧越式洗髮按摩店時對女店員性騷擾，消息一出引發輿論譁然，更被網友挖出該書記來頭不小，妻子是嘉義市議員黃露慧。面對外界強烈批評聲浪，黃露慧代夫向受害者公開道歉，表示知道丈夫平時壓力大會去按摩，過程中若造成當事人反感，她感到相當抱歉。

嘉義地檢署書記官被控性騷擾女按摩師，議員妻黃露慧出面代夫道歉。（圖／黃露慧臉書）

一間位於嘉義市東區的越式洗髮按摩店業者，於17日在社群平台Threads發文，控訴常客王男對女按摩師多次進行不當肢體碰觸，並公開不當觸摸畫面，在畫面中可見王男享受按摩時竟伸手觸摸按摩師小腿，被店家斥責與驅趕時，居然表示：「別的店可以，我以為這邊也可以」。

該影片的內容引發群眾不滿，更有網友挖出該名常客身分為嘉義地檢署的書記官，且其妻更是身為嘉義市議員的黃露慧。面對輿論撻伐，黃露慧在昨（19）日出面代夫向店家與受害者公開道歉，稱丈夫在壓力大時有去按摩的習慣，過程中若「不小心」碰到按摩師的小腿而造成當事人不悅或反感，她對此非常抱歉，並向當事人誠摯道歉。

對此，嘉義地檢署也回應，指出已針對該同仁下班時間造成店家服務人員感受不佳的欠妥行為進行調查，調查過程中同仁也對店家表達歉意；後續將召開考核會議，依法審議懲處作為。

