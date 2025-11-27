嘉義朝海裱畫店創立 95 週年 傳承工藝

(記者廖建智嘉義報導)

今(114)年新加入嘉義市街角館計畫的朝海裱畫店，為慶祝成立95周年，特於(27)日舉辦「95週年紀念活動」記者會。裱畫不只是一項工藝，它保存了情感、記憶與文化。作為嘉義在地最具代表性的傳統裱畫工坊之一，目前已傳承至第四代。朝海裱畫店以精湛的裱褙技術、藝術級材質選用與細緻服務傳承近一世紀。



市長黃敏惠表示，朝海裱畫店不僅是一間裱畫老店，更承載著嘉義近百年的藝術記憶與城市情感，是一座真正有溫度的街角館。從技藝的傳承、作品的保存，到家族世代投入的職人精神，都象徵著嘉義「畫都」深厚而綿長的文化底蘊。市長黃敏惠也感謝歷代藝術家與家族成員共同守護這份工藝，讓在地文化能一棒接一棒、持續深化與發光。未來市府團隊也會持續與地方合作，挖掘更多動人故事，讓美學走入生活、讓嘉義更加美好。



文化局長謝育哲表示，街角館可以是一個景點，也可以是一間對嘉義、對歷史有所見證的店，每一間街角館都有屬於它的故事。我們的街角館計畫今年已邁入第三年，執行至今已累積將近30間店家參與。朝海裱畫店是今(2025)年的新夥伴，過程中我們感受到在地所有店家對於一起打造街角博物館這件事的滿滿熱誠。



「朝海裱畫店」是第一代羅金漢先生於1930年創立，孕育出四代的職人精神與傳承手工裱褙的技藝。從一間日治時期的裱畫店，傳承到今日的四代藝廊。其中不只是血緣的延續，更是家族精神的堅持。朝海裱畫店傳承至第三代孫女羅文冶與夫婿蔡慶謀接手幫忙老店工作後，於1995年再新創「美街藝廊」，承襲祖輩手工裱褙技藝並融入當代藝術展覽。迄今已傳承至四代外曾孫女蔡慧育，開業三十年的「美街藝廊」，於去(113)年參與文化局街角館計畫，以改造的三層建築體，梳理家族故事進行展示介紹，打造與時俱進的美街新風貌。今(114)年則延伸優化家族第一代「朝海裱畫店」空間，保留入口經典木門與手寫招牌，清除累積多年物件並盤點區域歷史，輔以便利組裝的鍍鋅管展架，重整輸出設計並加設互動影音裝置。



相關活動詳閱「打開嘉義街角館」FB粉絲專頁(https://www.facebook.com/openchiayimuseum/?locale=zh_TW)。