嘉義朝陽街旅行社突發大火！二樓全面燃燒現場濃煙密布

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

嘉義市朝陽街一間知名的百冠旅行社於今（9）日晚間7點多發生火警，火勢迅速蔓延至整棟三層樓建築的二樓，現場濃煙滾滾，情況緊急。所幸現場無人受困，也未有傷亡情形傳出。

嘉義市朝陽街一間知名的百冠旅行社於今（9）日晚間7點多發生火警。（圖／嘉義市消防局提供）

根據嘉義市消防局的說法，他們於晚間7點35分接獲報案後，立即派遣第一、第二及蘭潭消防分隊趕赴現場，並迅速展開水線佈署進行搶救。消防人員到場後確認，該建築為鋼筋混凝土結構的三層樓建物，二樓已經全面燃燒。消防隊隨即展開滅火與周邊防護作業。

所幸初步調查顯示，現場無人受困，也未有傷亡情形傳出。目前，消防單位仍在持續搶救火勢，並將進一步調查起火原因。火調單位已介入，詳細情況有待後續釐清。