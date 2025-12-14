嘉義木都遺珠！18個月心血 「製材所」檜木模型無緣市博會

李淑玲說明「嘉義製材所」模型是可操作的歷史建築結合木藝的活教材。（廖素慧攝）

森林走走工作室團隊製作的「嘉義製材所」模型，既壯觀又精巧。（廖素慧攝）

李淑玲說明「嘉義製材所」模型內部設施都可操作，利於導覽解說木都的歷史建築。（廖素慧攝）

嘉義市「320＋1城市博覽會」結合國際建築師展示願景館，將木都城市接軌國際，熱鬧滾滾進行中，但在地團隊感嘆精心打造的「嘉義製材所」是導覽木都的活教材卻未能參展，無緣呈現傳統精細工藝；嘉市文化局長謝育哲表示，包括100間在地店家共有200間店家參與。

森林走走工作室團隊李淑玲、林榮三、李正展，師承檜木模型達人81歲陳振龍老師傅習藝，師生長期深耕歷史建築木造模型，合製「北門驛」、「嘉義市史蹟資料館」檜木模型，曾公開展覽，精巧細致，廣受好評，備受讚嘆。

李淑玲、林榮三、李正展與儲備藝師王于文、黃榆杰共同製作「嘉義製材所」檜木模型，原本是應阿里山林業鐵路及文化資產管理處委託製作，因故作品未能亮相。

李淑玲說，曾洽詢「嘉義製材所」模型於此次市博會公開展覽，讓嘉義市「木都」的傳統工藝能讓更多人認識，也能吸引同好投入此工藝的傳承，但最終無緣參與。

李淑玲還說，「嘉義製材所」模型從場勘、構圖到製作，共花費18個月完成，按原建築以40比1比例畫出設計圖，按圖製作，現場遺構只剩基座，卻還是復刻全部動線、製材流程，包括內部的機器設施都可操作，因此導覽解說時非常方便。

能夠將「嘉義製材所」仿真製成可動手操作模型，李淑玲認為遠東機械廠長退休的林榮三、資深水電師傅李正展兩人有專業及豐富經驗，加上團隊製作過北門驛、史蹟資料館。

嘉義市文化局長謝育哲表示，此次市博會在市政府北棟大樓基地特別打造「願景館」，與國際知名的荷蘭建築與都市設計事務所MVRDV合作，展現建築從庶民生活到城市發展的願景，並帶動未來嘉義的木質產業及人才培育。

謝育哲還說，市博會策展期間辦理招商說明會，媒合200間店家參與，在地店家就有100家，包括嘉義舊監宿舍群「福樟良材」等與木質文創相關的多間店家。

