嘉義朴子醫院六腳長照機構今動土 明年9月「安養不離鄉」

[Newtalk新聞] 衛生福利部朴子醫院六腳住宿式長照機構興建工程今（13）日舉行動土典禮。內政部國土管理署吳欣修表示，新建大樓由國土署代辦興建，總工程經費近2億元，未來將具備100床的住宿量及長期照顧服務，預計明（116）年9月完工。正式營運啟用後，將為嘉義縣鄰近鄉鎮提供完善的住宿式照顧、日間照顧、居家護理與復健等多元服務，大幅充實當地醫療照護量能，實現長者「安養不離鄉、照顧在身邊」的目標。

國土署說明，長照機構大樓為地上2層樓建築，樓地板面積約1,193坪，設有日照中心及長照機構。整體空間設計理念以「家庭生活」為核心，將餐廳及簡易廚房規劃為生活重心，搭配友善的動線設計，讓住民能舒適地前往室內活動場、戶外花園、農場等區域，自在參與各項課程；視覺設計上，則採用高齡者易於辨識的柔和色調，營造身心舒適的友善環境，讓長輩彷彿置身家中，享有溫馨自在的生活品質。

吳欣修最後表示，台灣已正式邁入超高齡社會，內政部將秉持「以人為本、守護長者」的理念、持續運用建築、工程及都市治理專業，與各部會攜手合作，積極推動安全無礙且智慧化的照顧機構，提升國內長者照顧量能，落實「健康台灣」的施政目標。

今日出席者包括：衛生福利部長期照顧司副司長吳希文及附屬醫療及社會福利機構管理會副執行長王裕煒、嘉義縣長翁章梁、六腳鄉長黃鉦凱、朴子醫院長曹承榮、內政部國土管理署中區都市基礎工程分署長陳俊雄、地方民意代表與醫學界各單位先進等。

