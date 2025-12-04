嘉義朴子醫院啟動肺癌篩檢 高風險族群2年1次免費篩檢
〔記者王善嬿／嘉義報導〕肺癌是全球死亡率最高癌症之一，且早期症狀不明顯，病情常進展到晚期才被發現，易讓人錯失治療時機、存活率低。嘉義縣衛生福利部朴子醫院即起啟動低劑量電腦斷層(簡稱LDCT)肺癌篩檢服務，將造福嘉義縣海區民眾。
嘉義縣衛生局表示，提高肺癌存活率的關鍵在於「早期發現」，根據研究，肺癌在0至1期的5年存活率高達90%，但如延誤至第4期才就醫，5年存活率將會下降至10%。
縣衛生局說，LDCT是目前唯一具國際實證可早期發現肺癌的篩檢工具，可協助早期診斷肺癌，降低重度吸菸者20%肺癌死亡率。嘉義縣民符合高風險族群者，包括具肺癌家族史的45至74歲男性或40至74歲女性，且父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌；50至74歲每年吸菸20包以上，有意願戒菸或戒菸15年內重度吸菸者，可定期2年1次到朴子醫院、大林慈濟醫院、嘉義長庚醫院等合約醫院免費篩檢，透過LDCT找出問題，如發現異常，配合醫師建議診治。
衛生局長趙紋華表示，嘉義縣從2018至2020年啟動LDCT自辦計畫，共篩檢965人，成功揪出13名肺腺癌確診案，經轉介治療成功；衛福部國健署2022年起開辦肺癌篩檢，嘉義縣4212人受檢，成功找出52名確診個案。
趙紋華說，LDCT檢查無需特別空腹，5分鐘即可完成，檢查後6周回受檢醫院胸腔科看報告。她還呼籲有抽菸習慣民眾應接受戒菸服務，可電洽05-3620600轉270。
