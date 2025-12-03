嘉義東區必吃餐廳 主打原型食材手作定食 吃得到自然味道

嘉義東區美食餐廳中，注重健康飲食的人一定要認識這一間（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

美食中心/綜合報導

嘉義東區必吃餐廳中的手作亮點：一段從味覺出發的創業故事

每天午餐都在外食，卻總覺得油膩又重口味？嘉義東區美食地圖上近期出現一間講求原型食材與低加工料理的小店，吸引不少重視健康的上班族與家庭族群。



對熟悉嘉義在地美食的在地老饕而言，穗谷餐食是那種外表低調、但一吃便會被圈粉的小餐館。店面位於民權路上，主打的不是浮誇擺盤，而是誠實呈現食材本味的嘉義健康餐盒。創辦人回憶創業初衷時笑說：「我只是想開一間自己能每天安心吃的店，沒想到反而吸引了許多重視健康與真食材的客人。」

這份從個人日常延伸出的理念，成為穗谷餐食在嘉義健康料理領域脫穎而出的關鍵，也讓它躍升為許多消費者心中最推薦的東區人氣定食店家。

民權路美食推薦：一位餐飲人十年來的初心堅持



從高中便踏入餐飲科系、一路在廚房磨練超過十年的創辦人，是穗谷餐食最重要的靈魂。他始終堅信，真正的好料理不需過度堆疊，而是回到食物本質、讓原型食材自己說話。也因為這份理念，穗谷餐食的出發點，就是希望打造一家以季節為靈感、以新鮮為核心的嘉義東區健康料理小館。



他希望這裡不只是嘉義東區便當外帶的選擇之一，更是一處能讓人吃得安心、感受到手作溫度與創意的日常定番。每一道料理都因應四季更迭與當令食材調整，讓消費者在嘉義也能輕鬆體驗到更自然、低油、少負擔的美味。

嘉義在地有機餐廳風格 把自然端上餐桌



「穗」指的是稻穗飽滿，「谷則象徵山谷純淨，穗谷餐食的店名正傳遞著品牌對土地、自然與食材本真的深刻敬意。這份精神落實在每天端出的料理裡，店內堅持不使用工廠調理包，所有風味皆以真材實料、自家調味完成，盡可能降低加工與添加，讓每一份餐點都成為消費者安心信賴的嘉義健康餐盒。

創辦人分享，近年他更投入時間研究擺盤與配色：「現代人用餐不只吃味道，視覺也同樣重要。」這份對細節的堅持，使得每一道嘉義手作美食都兼具美味、健康與美感，更成為嘉義東區有機料理中獨具特色的暖心存在。

嘉義東區特色美食中的低油便當新選擇



雖然穗谷餐食目前僅提供現金結帳，店內裝潢也以樸實為主，但正是這份不矯飾的真誠，讓一份份手作、原型、低油料理成功打動許多挑嘴的在地客。靠著紮實的料理實力，小店逐漸累積一批穩定回頭客，從忙碌上班族的午餐，到家庭聚會的日常，穗谷餐食都成為不少人心中嘉義簡餐店推薦名單上的可靠存在。



店家也正著手規劃導入行動支付與外送服務，希望能讓更多人便利享用到這份健康又有溫度的料理，成為真正融入大眾生活節奏的嘉義東區便當外帶好選擇，讓健康飲食在嘉義東區變得更輕鬆、無負擔。



關於《穗谷餐食》的經營理念與料理原則 這些資訊告訴你



Q1：《穗谷餐食》的料理特色有哪些？

A：《穗谷餐食》強調使用原型食物、不使用調理包，並依據季節變換菜色。與一般簡餐店相比，餐點設計更貼近自然原味，特別適合注重飲食內容的消費者。



Q2：《穗谷餐食》有哪些推薦的熱門餐點品項？

A：熱門餐點包括「剝皮辣椒蒸鱸魚」、「紅酒燉牛肉」、「紫蘇梅香雞腿」等主菜，皆為每日手作、現點現做。定食套餐搭配白飯、例湯、四樣配菜與紅茶，份量充足且內容豐富，深受熟客喜愛，這也使其成為嘉義東區午餐推薦的代表之一。



Q3：《穗谷餐食》的品牌名稱有什麼涵義？

A：「穗」象徵稻穗，「谷」代表山谷，意涵著土地、收成與自然。店名傳達出品牌尊重食材原貌、重視料理本質的精神。



Q4：店家是否屬於嘉義在地有機餐廳？

A：雖未正式標榜為有機餐廳，但穗谷餐食採用少加工、少添加的方式處理食材，也包含部分自栽蔬菜，理念上貼近有機與永續飲食方向。



《穗谷餐食》

地址：嘉義市東區民權路256號

連絡電話：0963-571-228

官方FB：https://rink.cc/fgsco

官方IG：https://rink.cc/swk0b

Google地圖：https://rink.cc/56ul0

更多資訊：https://rink.cc/nipn9

（最新資訊請以商家公告為準）