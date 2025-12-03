嘉義東區日式咖哩飯掀熱潮 從餐車夢出發手作日料夢想旅程

備受饕客歡迎的嘉義平價日式料理店，背後承載著創辦人的築夢故事（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

嘉義平價日式咖哩 在東區品嚐平價高CP值日常美食

在嘉義市悠閒輕快的日常節奏裡，一家位於大業國中、輔仁高中附近的日式咖哩專賣店，正以平價高CP值的餐點，為到訪的顧客提供一份日常生活中的驚喜美味。



嘉義東區咖哩店胖卡咖哩的創辦人來自餐飲科系，擁有十年的餐飲產業經歷。曾在餐飲集團任職的他，對於廚房細節與市場趨勢有著相當的敏銳度。2023年12月10日，他選擇以自己熟悉的方式，開啟一段追逐夢想的嘉義人氣美食品牌旅程。

學生族群熱推的嘉義輕食咖哩飯，吃得到滿滿誠意與溫度（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

嘉義日式料理品牌的誕生 從移動餐車夢到實體店

胖卡咖哩成立的契機，其實來自一連串的轉折。一開始，創辦人想購置餐車，經營移動式的嘉義咖哩飯品牌，卻因車輛無法改裝，轉向假日擺攤。



事業看似走向穩定，創辦人卻突然在通勤途中遭逢車禍。獲得賠償金後，家裡原本出租的店面也正巧在此時歸還。於是，他決定重新出發，將這個熟悉的空間改造成屬於自己的嘉義東區日式咖哩店。

手作咖哩飯搭配金黃炸魚排，是許多外食族心中的嘉義東區人氣午餐推薦（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

嘉義東區美食地圖新焦點 創意巧思打造驚喜新滋味



從2023年營運至今，這間嘉義日式輕食餐廳已經累積了大量人氣。將巧克力融入咖哩鍋煮的小巧思，也吸引了無數好奇的學生族群與在地居民前來嚐鮮。



回憶先前一路上的磕磕絆絆，創辦人笑說：「也還好有這麼多不順遂，才能走到今天這一步。」他將店面命名為胖卡咖哩，正是為了紀念當初那臺承載著嘉義東區美食夢，卻從未服役過的餐車。

嘉義必吃日式咖哩之一，香氣濃厚又不膩口，深受在地人好評（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

嘉義東區午餐推薦 大業國中輕食餐廳的築夢精神

今年2025年三月，他與來自台北的設計團隊合作，著手重整這間嘉義東區輕食餐廳，從原本僅能容納八人用餐的空間，擴展為可接待十三位顧客的座席。歷經兩個月施工後，在八月重新開張，不僅縮短了顧客的候位時間，也大幅強化用餐體驗。

胖卡咖哩不靠大張旗鼓地宣傳，僅憑藉著料理技術以及對理想的堅持，一步步建立起「嘉義必吃咖哩飯」的好口碑。而這間嘉義輕食咖哩店的存在，也提醒著每位來訪的顧客：儘管未來難以預測，只要緊抓著初心，夢想總會找到出路。



想更了解【胖卡咖哩】？這裡整理常見問題 帶你快速掌握嘉義人氣咖哩的特色



Q1：【胖卡咖哩】的餐點有哪些特色？

A：【胖卡咖哩】主打濃郁日式咖哩與自製炸物，以手工熬煮醬汁與高CP值套餐聞名，是嘉義東區少見的平價日式料理選擇。

Q2：【胖卡咖哩】有哪些推薦餐點？

A：店內人氣餐點包括炸豬排咖哩、唐揚雞咖哩及土魠魚咖哩飯，酥脆外皮搭配濃郁醬汁，是嘉義日式咖哩飯愛好者的必點組合。

Q3：【胖卡咖哩】有提供哪些外送服務？

A：目前【胖卡咖哩】與 Foodpanda 、 Uber Eats 兩大平台合作，推出嘉義東區咖哩飯外送服務，讓顧客能輕鬆在家享用手作美食。

Q4：店內的用餐環境與價位如何？

A：餐廳以小巧溫馨為主，能容納約十三位顧客。價位介於120至180元之間，適合嘉義東區學生聚餐。



【胖卡咖哩】

地址：嘉義市東區大業街170號

聯絡電話：05-310-2400

官方 Facebook：https://rink.cc/nw0yc

Uber Eats 平台：https://rink.cc/vd64u

foodpanda 平台：https://rink.cc/dttdb

Google 地圖：https://rink.cc/xestb

（最新資訊請以商家公告為準）