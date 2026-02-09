嘉義東市場銀樓搶案! 民眾合力圍堵制伏搶匪

南部中心／鄭榮文 嘉義報導

嘉義市一間銀樓9號中午發生搶案，搶匪假裝要來買金飾，等老闆娘拿出金項鍊後，他搶了就跑，只是銀樓位在市場內，附近人潮相當多，一聽到有人喊搶劫，大家立刻圍上來幫忙，搶匪沒跑多遠就狼狽落網。





一喊搶劫全圍上！ 嘉義東市場銀樓金飾遭搶 民眾合力圍堵搶匪

搶匪大白天在市場內搶銀樓，被員警和熱心民眾合力壓制。（圖／翻攝畫面）









搶匪被逮捕，壓制在地，警方將人上銬，附近民眾全圍上來幫忙。這名搶匪竟然大膽在嘉義市東市場內搶銀樓，但附近人這麼多，他根本逃不掉，熱心民眾一擁而上，當場人贓俱獲。

廣告 廣告

隔壁店家：「（顧客）他是警察他放假，他們來買金子，隔壁老闆娘一說搶劫的時候，這個警察就很快的跑出去，所以他們有幾個人在那邊，一起制伏他了。」

市場內一整排，有好幾間銀樓，正好一名休假員警也在其中一間銀樓買金飾，聽到搶劫立刻衝出來，許多攤販也見義勇為。





一喊搶劫全圍上！ 嘉義東市場銀樓金飾遭搶 民眾合力圍堵搶匪

47歲張姓嫌犯假裝來買金項鍊，卻是真搶劫。（圖／翻攝畫面）









附近民眾：「人多啊他穩死的，你中午市場正多人，喊了大家都出來，你看他要跑去哪。」

47歲張姓嫌犯前一天疑似就先來觀察過地形，9號中午，假裝來買金項鍊，卻是真搶劫，當下抓了4兩多，市價80萬的金項鍊後，就往外跑，本來還想騎機車落跑，結果自己摔倒，被當場壓制。

嘉義市第二分局副分局長高文楷：「當場起獲遭搶奪，4兩黃金1條以及相關證物，全案依刑法搶奪罪嫌移送。」看準金價高，嫌犯大白天搶劫沒得逞，下場就是被逮，依搶奪罪送辦。





原文出處：一喊搶劫全圍上！ 嘉義東市場銀樓金飾遭搶 民眾合力圍堵搶匪

更多民視新聞報導

陳昇展覽喊卡！3年前性騷疑雲再浮上檯面 南美館宣布2026個展取消

女夜店續攤遭鎖廁所侵犯！友目睹竟加入…事後辯稱：你情我願

法院認證柯文哲有貶意？民眾盜用鄰居柯基犬照片諷「柯羈」 判決下場出爐了

