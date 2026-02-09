嘉義東市場銀樓搶案 笨賊事前場勘、逃跑卻「仆街」 遭警民活逮

嘉義47歲張姓男子佯裝顧客搶奪銀樓金項鍊，卻因「仆街」被逮。讀者提供

嘉義市47歲張姓男子今（9日）到東市場某銀樓假借購買金飾，趁隙搶走市價約83萬元的4兩多金項鍊。張嫌雖預先場勘並準備發動中的機車接應，卻在奔逃百米時因慌張不慎摔倒，隨即遭鄰近巡邏警力與熱心民眾合力壓制落網，全案依搶奪罪嫌移送法辦。

警方調查，張姓嫌犯並非臨時起意，他在昨天就曾出現在銀樓附近徘徊，查探周邊地形並規劃逃跑路線。今天下午，他為了確保能迅速脫逃，特地將機車停放在距離銀樓約100公尺處，且引擎刻意保持在「不熄火」的待命狀態。

下午2時許，張男進入銀樓佯裝成一般顧客挑選金飾，趁店員拿出品項供其參考、疏於防備之際，張嫌瞬間抓起一條重達4兩多的金項鍊，隨即轉身衝出店外。

張嫌得手後拚命奔向預停的機車，但在這場百米衝刺中，疑似因為過於慌張，就在準備跨上機車前，竟在眾目睽睽下重重摔倒在地。因案發銀樓距離市警局第二分局南門派出所僅約350公尺，警方接獲報案後立即啟動「加強重要節日緊急應變機制」，多名巡邏員警迅速趕赴現場。

張姓男子因搶奪銀樓金項鍊遭警方移送。讀者提供

當時東市場內多名民眾聽聞呼救聲，也紛紛上前協助圍捕。張嫌在地上掙扎之際，被趕到的警力與熱心民眾共同壓制，當場搜出遭搶、價值近83萬元的金項鍊，現場並未造成人員受傷。

這起搶案在在地社群「嘉義綠豆大小事」引發討論，網友留言調侃嫌犯「挑人多的市場搶，腦袋進水嗎」、「應該是故意想進去吃牢飯」。張嫌在接受警訊後，已依刑法搶奪罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。



