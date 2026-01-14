嘉義東石鄉普發2000元 設籍日、新生兒領取資格一次看

嘉義縣東石鄉規畫在1月31日和2月7日兩天普發2000元，讓民眾年前領到小紅包、小確幸。（取自林俊雄臉書／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣又有鄉鎮要普發現金，東石鄉考慮到新建納骨塔，既有財源可能會不夠，原本不打算普發，禁不起鄉親強烈反應，鄉公所經過嚴密財務盤點，評估預留蓋納骨塔經費後的餘額，「剛好夠發」2000元，今（14日）代表會正式通過紓困金自治條例，規畫在1月31日和2月7日兩天普發，讓民眾年前領到小紅包、小確幸。

東石鄉去年7月遭丹娜絲颱風及728豪雨重創，造成鄉民直接與間接經濟上的損失，為紓解鄉民的經濟壓力，並提振地方消費，東石鄉公所與鄉民代表會共同提案普發災後紓困金2000元，今上午通過自治條例，公所將在1月31日和2月7日兩天普發，只要是114年7月31日（含當日）前設籍，或當天出生新生兒，就能領2000元現金。

東石鄉長林俊雄感謝全體代表同意通過「嘉義縣東石鄉因應丹娜絲颱風及0728豪雨災害發放民生紓困金自治條例」，讓民眾在過年前領到2000元。

林俊雄說，原本考慮到新建納骨塔要2億多元，為避免舉債，起初不打算普發，因不斷接到鄉親反映，加上代表會也建議，他請相關單位算一算，扣除納骨塔的錢，剛好夠發2000元，但公庫就所剩無幾，起碼不用舉債，未來公所會審慎開支，慢慢存錢。

東石鄉2000元紓困金發放對象為，凡114年7月31日（含當日）前設籍於東石鄉且至115年1月31日仍持續在籍東石鄉未遷出之鄉民，皆可領取紓困金，114年7月31日（含當日）前出生並已辦妥戶籍登記之新生兒，得依本條例規定領取。另外，符合領取資格者，於114年8月1日至115年3月5日死亡者，由親屬填具切結書領取。

公所表示，相關發放注意事項會再訂定發放辦法，將盡速積極辦理發放的各項作業，讓鄉民都能在農曆春假前順利領到紓困金。

