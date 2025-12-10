嘉義東石300坪雞舍動工 上百村民抗議憂惡臭及污染

拉起抗議布條，上百位村民在村長的帶領下，10日上午來到嘉義東石下揖村一處農地，抗議業者在此興建約300坪、容納3萬隻蛋雞的雞舍。

嘉義東石下揖村長陳慶堂表示，「沒溝通，也沒來說明，空氣污染當中，五穀也無法豐收，都會受到污染的影響。」

嘉義東石溪下村長張居雙認為，「蓋起來會害當地變得臭烘烘，這邊的鄉親，包括村長，大家都很反對他蓋雞舍。」

工地外牆公告，業者計畫興建現代化密閉式蛋雞場，依縣府相關指引，須設有水簾降溫及通風、排氣除臭設備，還須架設圍網防止粉塵飄散。

但下揖、頂揖、溪下、港口及鰲鼓5村仍擔心，未來雞糞臭味等會影響生活、污染農地，質疑業者為何能在離住宅區僅300公尺處蓋雞舍，要求另尋他處。

嘉義縣農業處畜產保育科長石蕙菱回應，「原本的自治條例在還沒有修改之前，在密閉水簾的部分，是距離住宅至少要300公尺，修改之後，現在是要距離500公尺，他是在我們更新自治條例之前提出的申請。」

鐵皮圍起的工地正在動工，農業處解釋，《新設置畜牧場管理自治條例》於2024年9月修改，業者則在2023年10月就申請，符合不溯及既往原則。

業者代表吳先生說，「因為這個是自動化現代的雞舍，其實在我們這邊，其實是都聞不到雞糞的味道。」

代表業者出面的吳先生為難表示，業者為了蓋雞舍已貸款上千萬，面對村民的反彈，會持續溝通。

農業處則回應，雖自治條例未強制業者開公聽會，但仍會要求業者積極溝通、取得認同。