嘉義林保分署攜手嘉義大學 深化人才培育

農業部林業及自然保育署嘉義分署為落實國有林森林資源與永續經營政策，二日與嘉義大學正式簽署「教學研究建教合作協定」，雙方將攜手推動教學研究合作計畫，於大阿里山地區部分林班地設置教學研究實驗林場，面積合計一萬五千四百五十九十五公頃，結合官學資源，為森林與生態科學研究提供重要場域，共同強化森林科學研究、環境教育及專業人才培育。

本次合作以互利共榮為原則，嘉義分署提供轄管國有林地作為森林與自然資源相關教學、實習及學術研究場域，發揮森林多元功能，並依既有國有林經營計畫進行管理與維護，確保森林資源保育與永續利用目標不受影響；嘉義大學則結合其在森林科學、生態保育、自然資源管理及環境教育等領域之專業師資與研究成果，深化教學實作與學術研究，提升研究成果對實務經營的回饋效益，並培育具理論與實務能力兼備之專業人才。

嘉義分署表示，雙方簽署建教合作協定，是落實國有林永續經營與推動官學合作的重要里程碑，透過提供具代表性的國有林地作為教學與研究場域，不僅可深化森林資源經營與生態保育相關研究，也有助於培育具實務與學術能力兼備的森林專業人才，為未來森林治理與自然保育奠定更穩固的基礎。雙方亦將依據森林資源保育與永續經營原則，對接國際森林治理與生物多樣性保育趨勢，並呼應氣候變遷調適、淨零排放及聯合國永續發展目標（SDGs），共同研擬具特定目的之研究計畫，合作推動各項森林經營與保育研究工作，提升我國森林經營與學術研究之國際能見度，建立國有林經營官學合作典範。