嘉義林聰明沙鍋魚頭外帶餐點驚見整隻蟑螂！門市急消毒致歉

[Newtalk新聞] 嘉義知名「林聰明沙鍋魚頭」近日捲入食安爭議。一名顧客在社群平台Threads發文指出，日前至嘉義光華店外帶沙鍋魚頭返家食用，餐點吃到一半時，竟在湯中發現一隻體型完整的黑色蟑螂，相關影片與照片曝光後，引發網友熱議與譁然。





該名顧客在貼文中指出，近日到嘉義林聰明沙鍋魚頭買晚餐回家，都已經吃一半了才發現內有一隻大蟑螂。可見影片中，民眾以湯匙不斷翻動碗內配料時，赫然發現異物浮出，仔細一看竟是一隻完整的大蟑螂，身體與腳肢清晰可辨，嚇得民眾失去食慾，直呼看到都快吐了。貼文曝光後，不少網友湧入留言討論，也有人分享過去曾在該店內用或外帶時，遇過類似衛生問題，引發外界對店家食安管理的關注。

廣告 廣告





對此，林聰明沙鍋魚頭隨即在貼文下方回應致歉，並透過臉書官方粉專兩度發文說明，表示目前已於第一時間進行全面的環境與食安檢查流程，將全面檢視原料來源、備料、製程及出餐環節，加強檢查標準及第一線員工教育訓練，業者也指出，嘉義中正總店與光華分店將自今(22)日起至23日，啟動自主消毒與強化衛生管理作業；針對受影響顧客，已設立專責聯繫窗口與退款處理機制，民眾可自行聯繫辦理。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

北捷砍人案引愛滋疑慮！衛福部「接21通諮詢」 石崇良：僅個位數轉介投藥

台南首例營改土地更新案 公辦都更擴充社宅413戶