嘉義查獲新型山豬吊 家畜所籲民眾勿自行拆除

（中央社記者蔡智明嘉義縣29日電）嘉義縣家畜疾病防治所近日接獲民雄鄉松山村民眾通報犬隻受困，發現犬隻被困於新型雙彈簧山豬吊。因該裝置殺傷力驚人，可能危及民眾安全，家畜所呼籲民眾發現切勿自行拆除。

嘉義縣家畜所今天發布新聞稿指出，新型山豬吊結合捕獸鋏功能，殺傷力更強、更大、更堅固，讓管制隊人員一時不知如何拆解，最終出動油壓剪才即時救助受困犬隻。

家畜所長林珮如表示，新型山豬吊採用加寬踏板與雙彈簧設計，踏板面積24公分，彈力更強。若動物不小心觸發，鋼索會瞬間緊縮，束縛力遠高於傳統山豬吊，幾乎無法掙脫，常造成劇痛、重傷，甚至肢體壞死。

廣告 廣告

此外，多數新型山豬吊加裝逆止器，鋼索只能越拉越緊、無法回退。若救援時未先解除逆止器就直接剪斷鋼索，束環仍可能卡在肢體上，反而增加二次傷害與處理難度。

林珮如說，依動物保護法規定，非法使用山豬吊與捕獸鋏捕抓動物可開罰新台幣1萬5000元至7萬5000元；若造成動物死亡或肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，最重可處2年有期徒刑併科200萬元罰金。如造成保育類野生動物死亡，依野生動物保育法則可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科20萬至100萬元罰金。

林珮如強調，這類陷阱結構複雜且具高度危險性，民眾發現切勿自行拆除，應依「拍照錄影、定位、撥打1959動物保護專線」三步驟通報，由專業人員到場處置。（編輯：黃世雅）1150129