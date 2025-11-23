嘉義桃城文學獎邁入第16屆！首度不限主題 收件數創新高

嘉義一年一度文化盛事「桃城文學獎」今(23日)舉行頒獎典禮，共有32位創作者獲獎。(嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真)

嘉義一年一度文化盛事「桃城文學獎」今(23日)舉行頒獎典禮，今年徵件首次不限主題，吸引各地投稿者踴躍參與，收件數突破1400件，再次刷新投稿紀錄，18位評審經過幾番思考、掙扎，最後選出32件獲獎作品，評審代表吳億偉形容，今年桃城文學獎參賽作品水準很高，稿件來自四面八方，選材琳瑯滿目，彷彿是華人世界的浮世繪。

今嘉義文化局舉辦「第16屆桃城文學獎頒獎典禮」，徵文分6大文類，分別為華語現代詩組、台語現代詩組、散文組、短篇小說組、青春小品文組、獨嘉隨筆組，總獎金70萬元，投稿作品件數突破歷屆紀錄，作品來自不同地區、世代與身分職業的創作者，文化局長謝育哲說，今年桃城文學獎以「迴響嘉義321」為主題，象徵文學與音樂等跨域創作的融合，希望讓大家感受到，文學其實就在日常之中。

嘉義市副市長林瑞彥代表市長出席，表示今年徵件首次不限主題，除收件數突破1400件創新高外，也延續去年度廣受好評的「獨嘉隨筆」文類，以「記憶之嘉」為題，呼應嘉義建城320＋1年的「迴響嘉義321」城市精神，透過在地書寫，展現出屬於嘉義市的文化力量。

今年青春小品文組，由民生國中學生莊喆甯奪下第一名，莊喆甯透露，至今仍不敢相信，第一次投稿就可以獲得肯定，這讓她更有信心，未來會更加投入，持續在文學領域發展。

謝育哲感動形容，莊喆甯拿到青春小品文第一名，也說因這份肯定，決定繼續在文學道路上深耕，這正是市府推動文學獎最重要的意義之一，讓文化與教育結合、扎根，讓孩子們在創作中找到自信、看見可能，也是我們最重要的使命。

吳億偉以評審角度分享，指今年桃城文學獎參賽作品水準很高，散文類展現了作者的寫作野心與成熟功力，有些作品即使簡單，樸質面向卻恰恰打開了散文細孔，娓娓道來情感，不落俗套。

吳億偉認為，正因為不限主題徵稿，稿件選材琳瑯滿目，在如此五花八門的書寫裡，以嘉義為背景的文章卻絲毫不遜色，說明了嘉義在地經驗的精彩，於深於廣，這批作品拓展了在地書寫的框架，是本屆文學獎的重要收穫。

文化局強調，桃城文學獎長年深耕在地，不僅培育無數優秀創作者，也讓文學風氣綿延不斷、創作能量持續壯大，今天也特別安排評審委員代表李長青、吳明倫、沈信宏、吳億偉、林達陽、姜泰宇擔任頒獎人，親自為得獎者頒發獎座，一同見證桃城文學獎的榮耀時刻。

