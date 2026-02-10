嘉義梅山農會主任開賓士酒駕 撞飛老婦害腦出血還肇逃

嘉義縣梅山鄉農會保險部陳姓主任今（10日）凌晨涉嫌酒駕撞傷70歲劉姓婦人後肇逃，警方循線在其住處查獲，當時距離案發已過2小時，但酒測值仍高達每公升0.57毫克，全案依公共危險罪、肇事逃逸等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

陳姓主任酒駕撞到 婦人後肇逃 。（圖／警方提供）

嘉義縣警局竹崎分局於2月10日凌晨1時接獲報案稱在115縣道發生一起自摔案件，經警方到場發現傷者身體多處挫傷意識模糊，機車車身受損嚴重，遂聯繫救護單位緊急將傷者送醫。

經警方查看現場發現有其他車輛之車體破損散落在現場，研判非單純自摔，警方遂調閱監視錄影器，循線發現肇事者駕駛之車輛，於2小時內查獲陳姓對造肇事人，經對陳男實施酒測發現酒測值高達每公升0.57毫克，全案依公共危險、肇事逃逸罪移送嘉義地檢署。

車禍現場。（圖／警方提供）

案發後，陳男被起底為嘉義縣梅山鄉農會保險部主任。至於被撞的劉女傷勢嚴重，疑有腦出血、雙腿骨折、骨盆破裂，目前在嘉義基督教醫院加護病房治療中，有生命危險。

嘉義縣警察局竹崎分局表示，酒後駕車行為嚴重危害其他用路人安全，警方再次呼籲駕駛人，切勿心存僥倖酒後上路，應找代駕或搭乘計程車，保障自身及他人安全，發生交通事故應留在現場報警處理，切莫心存僥倖逃逸，以免遭受更重之刑罰。

老婦目前仍在醫院搶救。（圖／警方提供）

陳姓主任開的賓士車。（圖／警方提供，下同）

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

