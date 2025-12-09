嘉義梅山鄉公所加碼普發！ 鄉親排隊每人領3千元

嘉義市 / 綜合報導

中央普發1萬，嘉義梅山鄉公所再加碼每人普發現金3000元，好多鄉親排隊領取笑得好開心；另外嘉義市府通過普發6000元提案，力拚今(9)日提「追加減預算案」送嘉義市議會審議，許多市民已經規劃好，拿到這筆錢後要拿來包紅包、全家一起去吃飯，或是買小孩需要的東西，開心過年。

排隊隊伍長長人龍，每個人臉上滿是期待與喜悅，就等著這一刻，工作人員說：「看這邊，一包，兩包，三包，四包。」春節還沒到，就有鄉公所紅包可以拿，一包紅包裝有三張千元鈔，這麼好康的地點就在嘉義梅山鄉。

公所普發3000元開跑，鄉親排隊領取，有長輩幫家裡的人拿，一次帶走好幾包，笑得實在好開心，鄉親說：「鄉長這樣很照顧，照顧這些村民，又普發的話，就多少有點補貼，可能會用在小孩身上吧。」梅山鄉鄉長林俊謀說：「今年颱風很多，公所財政可以，讓我們鄉親多少有一點補償。」

中央普發現金1萬，梅山鄉每人再加碼3千元，不只這裡，嘉義市府通過普發6000元提案，力拚9號提交追加減預算案，送進市議會，嘉義市長黃敏惠說：「會安排在應該是12月19號的臨時會裡面會審議。」

記者VS.民眾說：「(你想怎麼用六千)，過年到了，要包紅包給愛孫。」民眾說：「看要去餐廳吃，還是買菜回來煮，都是買小孩子的東西啦，我們大人沒什麼需要啦，就小孩子過年讓他快樂的過年這樣。」

市民每人普發6000元，估計約有26萬市民受惠，這筆錢該怎麼用，大家已經都有打算，就等加碼現金發到手裡來。

