嘉義梅山鄉發放1至3歲兒童生日禮金 每名6千

（中央社記者蔡智明嘉義縣15日電）嘉義梅山鄉公所今天公布要發放「兒童生日禮金」，設籍梅山鄉滿1歲至3歲兒童，每年生日可向公所申請新台幣6000元生日禮金，1月19日起受理申請，減輕家長育兒負擔。

梅山鄉公所今天臉書（Facebook）貼文「梅山鄉兒童生日禮金補助」新政策，為照顧梅山鄉幼兒，公所辦理「兒童生日禮金」補助措施，設籍梅山鄉年滿1歲至滿3歲兒童，每年生日可領取禮金6000元。

梅山鄉長林俊謀說，2023年起公所發放生育補助，1胎1萬、2胎2萬、3胎以上5萬元，2024年提高至1胎發3萬、2胎發6萬、3胎以上發10萬元，帶來不錯效果，梅山鄉2024年新生兒從2023年的76人上升至107人。

林俊謀指出，受少子化趨勢影響，2025年新生兒人數又下降至71人，為鼓勵年輕夫妻生育、減輕育兒壓力，今年增加發放「兒童生日禮金」，補貼家長購買奶粉、尿布、副食品等費用。

鄉公所社會課表示，發放兒童生日禮金對象，為兒童及父母任一方設籍梅山鄉滿1年以上，且為2023年1月1日之後出生、年滿1歲至3歲的兒童，申請人持印章、身分證、戶口名簿等資料向公所申請。（編輯：陳仁華）1150115