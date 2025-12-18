嘉義榮服處辦御老照護說明 攜手地方打造智慧高齡照護網 - https://www.watchmedia01.com

嘉義榮服處舉辦「社區榮民（眷）安心御老照護平台合作說明會」。（圖/嘉義榮服處提供）

（觀傳媒嘉義新聞)【記者郭政隆、陳惲朋／嘉義報導】嘉義榮民服務處面對超高齡社會快速來臨，為讓榮民（眷）獲得更即時、貼心的照顧，17日舉辦「社區榮民（眷）安心御老照護平台合作說明會」，邀請臺中榮總嘉義分院陳麗圓主任及嘉義縣、市政府社會局（處）、民政處、衛生局、長照管理中心、各鄉鎮市（區）公所及財團法人私立天主教中華聖母社會慈善事業基金會等單位代表，一起分享使用心得並討論如何結合資源、運用科技，讓長輩安心在地安老。

嘉義榮服處表示，說明會中，退輔會服務照顧處林育文科長到場指導，感謝地方政府與民間單位長期支持榮民（眷）照顧工作。林科長認爲榮民醫院、榮民之家及榮服處長年在各縣市政府協助下，攜手守護地方長輩；而「安心御老照護平台」更是退輔會去（113）年榮獲總統盃黑客松肯定的創新成果，並由總統親自頒獎，期盼透過數位科技，及早發現高齡風險，預防「孤獨老」與「孤獨死」的發生。

林科長指出，未來希望與長照3.0介接，透過平台將服務流程數位化，減輕第一線人員負擔並提升服務效率，讓需要關懷的長者能更快被發現、即時獲得協助，以達到一點生變，全面應援之目標。

嘉義榮服處許淑菁處長表示，非常感謝各局處與單位在百忙之中前來交流，並強調跨單位合作是平台成功推動的重要關鍵。未來嘉義榮服處將持續深化「安心御老照護平台」的應用，串聯醫療、長照及社福資源，打造在地、即時又智慧的高齡照護支持網絡，實踐「榮民在那裡、服務到那裡」的服務精神。

