嘉義榮服處送暖 守護高齡榮民眷

嘉義地區近期受大陸冷氣團南下影響，氣溫降溫，日夜溫差較大，需特別注意早晚穿搭。為落實退輔會關懷照顧榮民（眷）之宗旨，嘉義榮服處展開「寒冬送暖」關懷活動，由榮服處處長許淑菁率同仁訪慰關心年長榮民(眷)生活，將暖心物資送到長輩家中。

許處長訪視年長呂伯伯時，與長輩話家常外，也致贈肉鬆，希望長輩早上吃粥暖呼呼時，也能營養均衡心暖暖。隨後許處長在社區服務組長的陪同下，到另一位呂伯伯的家中，除關心長輩衣著保暖外，伯伯也與處長分享生活照片與狀況，因冬天容易皮膚乾裂，長輩皮膚特別薄更須小心注意，許處長致贈乳液，希望長輩注意自己身體狀況。接著來到行動不便的沈伯伯家中，關心沈伯伯受照顧狀況，並致贈毛巾被讓長輩能注意保暖。

許處長叮嚀這些長輩們早暖溫差大，千萬別因白天看到太陽溫暖，就忽略了夜晚保暖，更叮囑用電火安全與住宅通風，這些貼心叮嚀都讓榮民長輩倍感窩心與揪甘心。