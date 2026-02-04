嘉義榮院揮毫贈春聯 陪伴大家迎新送舊

記者黃音文／嘉義報導

農曆馬年將至，臺中榮民總醫院嘉義分院舉辦「馬躍新春 福佑安康」揮毫贈春聯活動，邀請嘉義市清溪新文藝學會林家儀等10位知名書法家蒞院揮毫。嘉義分院院長陳正榮率副院長等人到場共襄盛舉，與同仁、志工團隊及來院民眾一同感受濃厚年節氣氛，透過傳統書法藝術走進醫療場域，為歲末的醫院增添人文溫度，陪伴大家迎新送舊。

活動現場墨香四溢，書法家們揮毫潑墨，將「平安、健康、順遂、吉祥」等祝福化作一幅幅春聯作品，並呼應馬年主題，筆下駿馬躍然紙上，線條流暢、生動有力，象徵新年奔馳向前、萬象更新。現場同時結合剪紙藝術，剪出「順、安、福、康」等吉祥字樣，並搭配彩墨春聯與風格多元、帶有可愛詼諧馬匹圖案的創作，使春聯樣式更加豐富多變，吸引許多員工與來院民眾駐足欣賞、排隊索取。

陳正榮致詞時指出，醫院不只是提供醫療服務的場所，也希望是一個能讓人感到溫暖與安心的空間，透過書法藝術傳遞對健康與平安的祝願，讓同仁、病友與家屬在迎接新年之際，都能感受到關懷與祝福。陳正榮亦親自致贈感謝狀，向每一位現場揮毫的書法老師致意，感謝清溪新文藝學會長年支持院方活動，將書藝之美與新春祝福帶進醫院，為歲末增添人文暖意。

臺中榮總嘉義分院舉辦「馬躍新春 福佑安康」揮毫贈春聯活動，院長陳正榮與名家送福迎馬年。(嘉義榮院提供)