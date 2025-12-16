嘉義榮院攜手三界C據點 為榮民(眷)長輩注入健康新活力

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】臺中榮民總醫院嘉義分院為促進社區榮民(眷)及長輩身心健康，日前安排元氣滿滿的王貴妃老師，前往嘉義縣水上鄉三界C據點進行活力律動課程教學，王老師以輕快音樂結合簡易舞步，循序漸進帶領榮民(眷)及長輩學習完整曲目，現場氣氛熱絡、笑聲不斷，長輩們在老師耐心指導下專注練習，動作愈發整齊，展現滿滿活力，其中一位88歲榮眷李奶奶開心的說，平時在家少活動，今天跟著老師動一動，整個人都覺得輕鬆、有精神，也很開心能跟大家一起上課。

嘉榮家醫部主任陳怡成表示，節奏性音樂搭配肢體律動，可有效提升長輩的心肺耐力、下肢肌力與平衡能力，對於預防跌倒、減少骨骼肌流失具有實質幫助。透過規律運動刺激大腦及肢體協調，也有助於促進認知功能、延緩退化，並改善睡眠品質與情緒狀態，讓長輩在運動中獲得身心雙重效益。

▲榮民總醫院嘉義分院家醫部主任陳怡成表示，節奏性音樂搭配肢體律動，可有效提升長輩的心肺耐力、下肢肌力與平衡能力，對於預防跌倒、減少骨骼肌流失具有實質幫助。

陳怡成主任提醒，長輩進行運動時應注意安全原則，包括運動前充分暖身、運動後適度緩和，過程中維持正常呼吸，避免憋氣，如出現頭暈、胸悶、心悸或不適，應立即停止並告知現場人員。，慢性病患者（如高血壓、糖尿病、心臟病）應依醫囑調整運動強度，並注意補充水分與穿著合適防滑鞋具，以確保運動安全。

嘉榮院長陳正榮表示，嘉義榮院除提供完善醫療照護外，也持續將健康促進與預防醫學帶入社區，透過多元運動課程與衛教宣導，提升榮民(眷)長輩自我健康管理能力，未來嘉榮將持續深入各社區據點，結合專業醫療團隊與在地資源，陪伴長輩健康老化、在地安老，全面守護榮民(眷)的身心健康。（圖：劉芳妃翻攝）