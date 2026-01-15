嘉義榮院攜手榮服處 溫馨慶賀榮民百歲生日

記者黃音文／嘉義報導

為表達對榮民前輩一生奉獻國家的崇高敬意，臺中榮民總醫院嘉義分院攜手嘉義榮民服務處，於今（15）日共同為百歲榮民鄭樹雲爺爺舉辦溫馨隆重的百歲慶生活動。院長陳正榮帶領附設護理之家團隊、社工室團隊到場祝賀；嘉義榮服處處長許淑菁偕同輔導員及服務組長共襄盛舉，鄭爺爺兒女、女婿及孫女齊聚陪伴，現場氣氛溫馨感人。

陳正榮於慶生儀式中代表院方致贈總統百歲壽屏、輔導會致贈的百歲金牌，表達對榮民前輩長年奉獻的最高敬意；許淑菁代表致贈行政院百歲壽屏，並準備象徵祝福長壽的壽桃與壽麵，傳遞誠摯祝賀之意。生日蛋糕點上燭光，在溫馨祝福的氣氛中，眾人齊唱生日快樂歌，陪伴鄭樹雲爺爺許願、吹蠟燭，鄭爺爺精神奕奕、笑容滿面，現場氣氛溫暖動人，留下難忘珍貴的百歲慶生回憶。

陳正榮表示，百歲慶生活動不僅是為鄭樹雲爺爺祝賀嵩壽，更象徵對所有榮民前輩一生守護國家的最高敬意與誠摯感謝。中榮嘉義分院長期秉持「以人為本、全人照護」的核心理念，整合醫療、護理、社工及長照資源，持續提供榮民前輩有溫度的照護服務。未來也將持續與嘉義榮民服務處密切合作，攜手守護榮民及其家庭的健康與生活品質，讓關懷延續、溫暖不間斷。

嘉義榮院攜手榮服處於護理之家慶賀榮民鄭樹雲爺爺百歲生日。(嘉義榮院提供)