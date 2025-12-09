嘉義榮院深化金字塔三級照護網 深入雲林榮家提供跨科整合健檢

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】臺中榮總嘉義分院配合輔導會推動的「金字塔三級照護網」政策，持續強化各地榮家住民的在地健康支持。今年在「114 年度高齡心臟血管泌尿評估健康長青促進計畫」架構下，嘉義榮院整合心臟血管內外科、家庭醫學與泌尿照護團隊今（9）日前進雲林榮家，為榮民(眷)住民長輩們提供整日式的系統化健康檢查。跨科團隊共同進行檢測、評估與現場諮詢，協助長輩掌握自身健康變化，提前介入預防，讓偏鄉榮民也能享有榮總級的連續醫療照護。

嘉義榮院院長陳正榮表示，醫療團隊自 108 年起已連續六年進入雲林榮家服務。由於雲林地區交通距離較長，高齡長者往返醫院不易，嘉榮與榮家因此合作由榮家安排專車，每週二、四定期載送住民至嘉義榮院就醫或回診，大幅提升長輩就醫的便利性。再結合「主動式健康評估」的全面檢查模式，不僅能及早掌握長者健康風險，也能有效降低緊急轉院與非預期送醫的情況。院方期望透過更順暢的醫療銜接，讓榮家住民不僅能在地安老，更能保持良好健康狀態，在熟悉的生活環境中獲得穩定且安心的專業照護。

嘉榮前進雲林榮家的健檢服務，加入個別化健康風險分析，檢查結果由健檢團隊帶回，由心臟血管內外科、家醫科與泌尿外科醫師整合判讀，從心律變化、冠心症風險到攝護腺疾病早期篩檢皆一應俱全。許多住民首次在榮家就能完成這麼完整的檢查，備感安心。其中 84 歲的李伯伯在接受完心臟血管檢查後表示，年紀大了，出門一趟都很不方便。嘉榮每年都會過來幫我們做健康檢查，還有特別叮嚀我們要注意身體狀況，真的讓人覺得很溫暖，嘉榮的醫療團隊很棒!讓我很放心。

嘉義榮院透過每年的跨科整合評估與持續追蹤，不僅能提早發現潛在冠心症、心律不整、攝護腺肥大與攝護腺癌等健康問題，也能避免因未及時治療而造成的急性惡化。未來將持續針對高風險住民安排返院診察，並整合醫療與交通資源，讓長輩從健檢、回診到治療都能享有不中斷、系統化的照護。

陳正榮院長表示，嘉義榮院與雲林榮家將深化合作，以「主動進場的醫療團隊」搭配「綠色通道服務」，打造兼具便利與專業的照護模式，這樣的服務流程正是輔導會金字塔三級照護網最具體、最落地的實踐，不僅有效提升各地榮家住民的健康品質，更讓每位榮民(眷)長輩都能在熟悉的生活環境中安心、健康且有尊嚴地安老。

圖說：嘉義榮院整合心臟血管內外科、家庭醫學與泌尿照護團隊今（9）日前進雲林榮家，為榮民(眷)住民長輩們提供整日式的系統化健康檢查。省卻長者舟車勞頓之苦。（照片：記者劉芳妃翻攝）