嘉義榮院茶香與藝術交織 溫暖護理之家住民長輩

(觀傳媒嘉義新聞)【記者郭政隆、陳惲朋／嘉義報導】臺中榮總嘉義分院為溫暖附設護理之家住民長輩，近日特別邀請茶藝師及嘉義市文藝作家協會藝術家到院舉辦「幸福永齡居：藝術入居，茶香相伴」活動，結合藝術、人文與生活美學，為榮民（眷）住民長輩打造溫馨時光，成為長輩們生活的日常。

嘉義分院邀請茶藝師與藝術家們到院共同打造多元藝術作品，融入住民長輩的居住與日常生活空間，營造出如同藝文空間般舒適雅緻的居住環境，讓照護長輩們的長照場域，不僅具備照護功能，更充滿藝術與人文氣息，提升整體生活品質。

嘉榮護理部李金霞副主任表示，護理之家長期與嘉義市文藝作家協會維持良好合作關係，於長照大樓公共空間中，持續輪流展出協會提供之藝文作品，讓藝術自然融入住民的日常生活。本次藝文展內容豐富多元，一樓展出藝術家林麗紅、黃惠伶及梁曉萍老師的水墨畫作品；二樓為象徵「百善」寓意的百扇聯展，題材涵蓋花卉、鳥類、山水及書法，展現氣勢與細膩兼具的藝術風貌；三樓則為 沈蓉鐸師生油畫展。不同樓層呈現各具特色的藝術風格，讓長輩在日常行走與活動之際，自然而然與藝術相遇，為生活增添層次與溫度。

臺中榮總嘉義分院結合藝術、人文與生活美學，為榮民（眷）住民長輩打造溫馨時光，成為長輩們生活的日常。（圖/臺中榮總嘉義分院提供）

嘉義市文藝作家協會理事長林琬璇表示，感謝嘉義榮院提供寬敞且優美的長照大樓作為展出空間，讓藝術不再侷限於展覽館，而能真正走進榮民（眷）長輩的日常生活。她指出，協會未來將持續以每季更換不同創作風格作品的方式進行展出，期盼讓住民長輩、親屬及嘉榮護家團隊，在日常中自然感受藝術所帶來的美感與療癒力量。

茶藝老師龔秀忞為住民長輩及工作人員現場砌茶。長輩在欣賞藝術作品後，落座休憩，靜靜觀看茶藝老師示範茶道的幽靜清雅，現場茶香繚繞，搭配富有儀式感的茶席設計，交織出一場難得的嗅覺與視覺饗宴。榮民住民鄭爺爺也向護家社工分享心情，表示住在嘉榮護家感到十分幸福，這裡不只是照護機構，更像是一個溫暖的家。

臺中榮總嘉義分院院長陳正榮說，當藝術作品走進長輩的日常生活空間，照顧就不再只是醫療與作息管理，而是回應長輩內心的感受與生活溫度。嘉榮持續透過藝術、人文與多元活動，讓護理之家成為能安心快樂生活的地方，期盼長輩在熟悉的環境中，依然保有對生活的期待與參與感。未來也將結合在地藝文資源，讓長照場域成為陪伴長輩細細品味人生的溫暖空間。