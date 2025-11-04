嘉義橋下驚見「斷肢」？ 警消封路垂降搜索「竟是樹枝」

民眾報案說發現疑似有人體斷肢，消防人員發現所謂的「斷肢」實際上只是一根形似腳掌的樹枝。（圖／TVBS）

嘉義縣中埔鄉一處橋下發現疑似人體斷肢的報案，引發警消大規模搜救行動，最終證實只是一根形狀特殊的樹枝。事件發生在3日下午五點多，位於中山五路一家知名火雞肉飯旁的橋下。由於民眾報案指稱看見疑似人體斷肢，警方與消防隊立即派員趕赴現場，出動消防車並封鎖橋面，造成交通一度壅塞。消防人員更透過吊臂垂降至6公尺深的橋下進行搜索，結果發現所謂的「斷肢」實際上只是一根形似腳掌的樹枝。

民眾報案說發現疑似有人體斷肢，消防人員發現所謂的「斷肢」實際上只是一根形似腳掌的樹枝。（圖／TVBS）

事件地點位於嘉義縣中埔鄉中山五路的橋下，當時正值下班尖峰時段，車流量相當大。由於情況緊急，警方封鎖了橋面約10公尺的範圍，僅開放單線通車，導致交通一度打結。消防人員接獲通報後不敢怠慢，立即出動消防車，利用吊臂設備讓人員垂降到橋下進行搜索。當時所發現的物體外形細長，呈現腳掌彎曲狀，「腳踝」部位已經發黑，遠看確實與人體斷肢相似。

廣告 廣告

消防人員表示，這根樹枝的形狀確實很像人體斷肢，尤其是它剛好有彎曲的部分，因此才會讓人誤以為是斷肢，必須下去確認一下。橋的兩側都有種植樹木，水中仍可見其他巨大樹枝，加上橋下有6公尺深，從遠處觀看確實容易誤認為是一隻成人的腳。

消防人員利用吊臂設備讓人員垂降到橋下進行搜索。（圖／TVBS）

附近店家透露，最初是有人以為看到了人的腳，便告知老闆的兒子，而老闆的兒子隨後報了警。一位民眾表示，得知最終只是一根樹枝覺得蠻好笑的，但如果真的是遺體的話確實會感到害怕。另一位民眾則認為樹枝與人體斷肢差異很大，對這起誤會感到相當有趣。

這起原本令人緊張的事件在確認只是樹枝後，現場氣氛立即轉為輕鬆，所有人都鬆了一口氣。這場烏龍事件雖然一度造成交通不便，但也讓在場的人們忍不住笑了出來，慶幸一切只是虛驚一場。

更多 TVBS 報導

前租客「開車擋門口縱火」害母女2死 家屬控：嫌犯狡猾又過分

撿到寶？拾荒婦撿到全新iPhone 17 Pro 店員急喊：丟錯了啦

華廈水塔驚見男浮屍！業者曝「梯子早斷」 警：非住戶也無失蹤報案

飯店業者出售「800萬遊艇」遇祝融！火警前婦人鬼祟出沒

