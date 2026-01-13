嘉義檜意森活村廠商爆欠900萬租金 林鐵收回經營權

嘉義縣 / 綜合報導

位於嘉義 市 的檜意森活村，去年吸引 超過 200萬的觀光人次，被列為是熱門景點之一，沒想到春節前投下震撼彈，將更換經營權，作為大房東的阿里山林鐵及文資處說，營運商因為財務危機積欠他們租金等款項近900萬元，雙方最後協議在15號提前終止契約，有進駐的廠商對於未來新接手的團隊經營展望抱有期待，也有業者憂心，認為舊有營運商目前還積欠他們貨款，如今經營權要轉移，不知道該怎麼應對。

29棟日式木造歷史建築群，進駐各式文創店家，嘉義檜意森活村，平日下午，遊客也喜歡來逛，光是去年，就吸引破200萬的觀光人次，卻在春節前投下震撼彈，要更換經營權，記者VS.檜意森活村進駐店家說：「當然會錯愕啊，(怕影響消費信心)，對。」

檜意森活村，在2013年時委外營運，因績效良好，2024年決定續約5年，原定合約到2029年，然而營運商因為其他旅遊事業經營困難，產生財務危機，最終與大房東林鐵及文資處，協議提前解約，阿里山林鐵及文資處副處長周恆凱說：「財務問題，所以就沒有足夠的資金，可以來支應檜意森活村的營運所需，所以本處才會依照契約的約定，在1月15日正式終止契約。」

目前還積欠林鐵處，包含租金及罰金等近900萬元，進駐的店家，同樣也被積欠款項，檜意森活村進駐店家說：「廠商的貨款都有在對方那邊，目前都沒有拿到，現在轉移，這樣對我們來說，其實是很大的不方便，尤其是我們貨款都不確定，到底目前的狀況是怎麼樣，換了一個新的廠商，反而會能讓這邊有新的氣象，其實我們是樂見的。」

林鐵處收回經營權，逐一與既有店家討論換約事宜，強調會維持園區正常營運，目前除了舊營運團隊，與店家債務問題需要解決，未來新團隊如何留住觀光財，想必也是一大課題。

