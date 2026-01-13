嘉義檜意森活村爆欠租900萬

林鐵及文資處終止檜意森活村促參契約 收回經營權自行管理，園區服務不中斷。（記者湯朝村攝）

記者湯朝村∕嘉義報導

嘉義市知名觀光景點「檜意森活村」為阿里山林鐵所屬，原本委由檜意森活村股份有限公司營運，傳出檜村公司財務出現問題，積欠林鐵文資處租金、權利金等近九百萬元付出不來，且與進駐店家也有款項積欠問題，經協議後，林鐵及文資處一月十五日終止契約，十六日起收回經營權自行管理，十三日起逐一與既有店家說明討論換約繼續營業事宜，確保檜意森活村正常運作。

檜意森活村於一０二年依據促參法採ＯＴ方式委託檜村公司營運，因營運績效符合契約優先定約規定，林鐵及文資處與檜村公司續約五年，預計於一一八年二月二十八日屆期。惟因檜村公司負責人其他之旅遊事業經營困難，造成財務問題。檜村公司負責人主動於一一五年一月十二日與林鐵及文資處協議，由林鐵及文資處終止契約並收回經營權自行管理。並限期今年一月十五日前要繳清一一四年度積欠的租金、權利金及逾期罰金共計八百九十多萬元，逾期將依規終止契約。