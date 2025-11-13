嘉義檢警查獲首宗普發1萬現金詐騙案犯案車手遭羈押禁見 - https://www.watchmedia01.com

嘉義檢警查獲首宗普發1萬現金詐騙案，犯案陳姓車手遭羈押禁見。（圖/嘉義地方檢察署）

（觀傳媒嘉義新聞)【記者陳惲朋／嘉義報導】 嘉義地方檢察署民生及經濟犯罪專組張建強檢察官，指揮嘉義縣警察局中埔分局偵辦並破獲全國首宗以「政府普發1萬元補助」訊息誘騙案；歹徒佯稱需要以金融卡驗證開通，方能領取補助，乃至超商以賣貨便方式，寄出郵局金融卡。經專案小組蒐證後，11月12日持嘉義地方法院核發之搜索票執行搜索，拘提被告陳姓男子到案，並扣得行動電話等犯罪工具，以加重詐欺、洗錢等案件移送偵辦，並遭羈押禁見！

廣告 廣告

中埔警分局表示，接獲民眾報案，於民國114年10月底，因看臉書廣告「政府普發1萬元補助」訊息，遭誘騙填寫個人基本資料，以LINE與廣告方聯繫，歹徒佯稱需要以金融卡驗證開通，方能領取補助，乃至超商以賣貨便方式，寄出郵局金融卡。

經警方組成專案並報請檢察官指揮偵辦，專案小組蒐證，11月12日持臺灣嘉義地方法院核發之搜索票執行搜索，拘提被告陳男到案，並扣得行動電話等犯罪工具。

案經張建強檢察官訊問被告陳男及證人後，認被告涉犯刑法加重詐欺及洗錢等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有羈押之原因及必要，向嘉義地方法院聲押禁見獲准。

本案係嘉義縣首件查獲普發萬元補助詐騙案，警方將續全力打擊詐騙集團。中埔分局說，曾裕景分局長因應政府普發現金政策，面對詐騙集團藉機羅織詐騙話術，特別以夜市叫賣哥錄製反詐騙音檔。針對近期高發詐騙如:「普發一萬現金」、「假投資」、「假檢警」、「假買家騙賣家」等手法，除透過各種LINE群組推播外，並利用巡邏車廣播撥放，深入轄區村里巷弄。提醒轄區居民注意防詐，其詼諧之識詐方式深獲民眾好評及效果。

廣告 廣告

曾裕景分局長提醒民眾，政府普發1萬元現金政策，不會以簡訊、電子郵件方式通知領錢、登錄，也不會要求至ATM或網銀操作轉帳。普發現金唯一財政部官方網站:10000.gov.tw，相關領取訊息可電洽1988專線詢問，遇有任何疑問可撥打110或165反詐騙專線。

嘉義地方檢察署蔡宗熙檢察長呼籲，政府普發一萬元現金政策，請認明正確官網:10000.gov.tw，政府不會主動發簡訊或電子郵件通知領錢、登錄，也不會電話要求至ATM或網銀操作轉帳，不明連結不點擊、個資不輸入，如遇可疑訊息可撥打165反詐騙專線。