嘉義正妹議員顏翎熹曬比基尼辣照！內文竟藏「10萬元好康」 網全暴動

政治中心／綜合報導

嘉義市東區議員顏翎熹（Molly）近日在社群平台祭出「流量密碼」，大方分享一張身穿水藍色比基尼的泳裝辣照，瞬間引發網路暴動。不過，這並非單純的網美照，顏翎熹在文中其實暗藏了極其重要的「防汛實用資訊」，提醒市民面對接下來的連續降雨應提前準備，並大力推廣嘉義市政府最高10萬元的防水閘門補助。這場將高流量完美轉化為實質政令宣導的妙招，不僅成功吸引萬人目光，也讓生硬的防災資訊深植人心。

水藍色格紋比基尼曝光 穠纖合度好身材引暴動

照片中，顏翎熹身處波光粼粼的露天游泳池中，身穿一件清新又不失性感的藍白格紋比基尼。她以側面示人，大方展現穠纖合度的極致好身材、白皙光滑的香肩與美背。留著俏麗黑短髮的她，對著鏡頭展露甜美燦爛的招牌笑容，背景則是翠綠的山巒與朦朧的天空。畫面既唯美又充滿夏日清涼感，照片一出立刻讓大批粉絲狂點讚，直呼「眼睛不知道該看哪裡」。

化身宣導大使狂用「咕嚕梗」 貼心提醒市民申請補助

顏翎熹在貼文中幽默地寫道：「來自嘉義市的咕嚕咕嚕咕嚕」，隨後話鋒一轉，盡顯議員的專業與貼心。她提醒未來幾天嘉義市將有連續降雨，積淹水風險提高，呼籲市民定期巡視家門口與排水孔、清除雜物。她更特別宣導嘉義市政府今年度的防水閘門（板）補助，強調最高每案可申請達10萬元，受理至115年10月31日止。最後她不忘再度發揮幽默感叮嚀：「防災工作多一分準備，就能少一分損失咕嚕！」

網狂敲碗正面照 幽默歪樓：看到美女淹死都值

正妹議員的破格宣導引來了大批網友熱烈迴響。留言區瞬間被讚美淹沒，許多人興奮高喊「哇，好.........辣！」、「好甜美的議員」，甚至有網友直接「敲碗」直呼：「正面照呢？」；而面對防汛主題，也有粉絲幽默歪樓表示：「估計看到這種美女，淹死都值了！」不過也有不少溫馨的長輩與支持者貼心提醒，鋒面來襲全台大雨，希望議員出門跑行程也要注意自身安全。

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