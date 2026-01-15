嘉義歲末祝福 堅守本分志在付出

上人行腳大林慈濟醫院，下午在院內主持歲末祝福。今年受證成為慈濟志工的翁淑蘭，在大林慈濟醫院服務長達25年，經歷親人往生的無常，感受生命的脆弱，發心投入慈善行列。

受證成為慈濟志工的這一刻，50歲的翁淑蘭滿心感動，在醫院服務長達25年，歷經結婚生子，父母.先生辭世，體悟無常找到人生方向。

大林慈院院長室醫院發展組專員 翁淑蘭：「上人常常會講說，來不及 時間來不及，我行孝已經錯過了，因為我爸爸媽媽已經過世了。」

廣告 廣告

把握行善機緣，舉凡手語演繹、院內清掃等服務，翁淑蘭都積極投入。

大林慈院院長室醫院發展組專員 翁淑蘭：「認同上人的法，認同慈濟的慈善，就是應該要投身於慈善當中 。」

受證是承擔責任的開始，大林慈濟醫院歲末祝福，醫護同仁深入經藏。「難行能行。」

柬埔寨女孩阿莎罹患先天血管瘤，志工協助來台治療，大林慈濟醫院跨科會診，順利摘除腫瘤，重建耳蝸。

「開刀房準備好了 準備好了，第一台刀 進行腫瘤摘除手術，三小時後腫瘤順利取下。」

證嚴上人開示：「生命都有病有痛，來到我們的醫療體系，醫師護理(師)，如何愛他 膚慰他，還要照顧他 治療他，讓這裡的鄉親們，得到了愛的看護治療。」

走過25個年頭，大林慈濟醫院持續守護健康，上人期勉，醫療代代傳承，愛的能量彼此祝福，守護更多生命。

更多 大愛新聞 報導：

廢材上廟堂 府城香火現地創作計畫

講台語嘛ㄟ通 大林輕安居長照好幫手

