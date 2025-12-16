嘉義死亡車禍! 男子"自撞墜溝渠" 送醫搶救仍回天乏術

南部中心／鄭榮文、劉尹淳 嘉義報導

嘉義中埔鄉，15日11點多，發生一起死亡車禍，一名22歲男子，開車不明原因自撞護欄，當下連人帶車墜落數公尺深的溝渠，撞擊力道猛烈，轎車更一度冒出火花，大批警消人員獲報，到場架設鐵梯搜救，不幸的是，駕駛因頭部、胸部嚴重擦挫傷，送醫搶救後不治。

嘉義死亡車禍！轎車「自撞墜溝渠」 男子送醫搶救仍回天乏術

男子當場連人帶車，墜落數公尺深的溝渠。（圖／Threads＠lllll617lllll提供）

監視器拍下，遠方傳來刺耳煞車聲，接著一輛轎車疾駛而來，直接撞上護欄，車子瞬間冒出火花，就消失在畫面中。往下看，墜落的轎車，車身幾乎扭曲變形，狀況悽慘，車禍發生在嘉義中埔鄉，晚間11點多，駕駛是一名22歲男子，行經台18線24公里處路段時，疑似因為失控自撞護欄，車輛當場起火，可見撞擊力道多猛烈，大批警消人員獲報，趕到現場救援。

車禍現場，車殼零件散落一地，情況慘重。（圖／Threads＠lllll617lllll提供）

由於男子當場連人帶車，墜落數公尺深的溝渠，消防人員出動鐵梯，要將受困男子救出，消防人員也出動灑水，撲滅車輛撞擊當下的熊熊火勢。嘉義縣警察局中埔分局義仁派出所所長陳宏甲表示，致人車掉落路旁水溝內，造成駕駛頭部及胸部嚴重擦挫傷，意識模糊，後由救護車送往醫院救治，駕駛仍因傷重不治，案經警方調查，駕駛酒測值為0。儘管男子當下緊急送醫，卻還是回天乏術，但詳細的肇事原因，還有待警方進一步調查釐清。

