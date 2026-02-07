南部中心／鄭榮文 嘉義報導

嘉義縣中埔鄉，7日清晨發生一起死亡車禍，一名25歲駕駛竟然酒駕又毒駕，開車追撞78歲機車騎士，這名騎士倒地後，當場失去呼吸心跳，不過肇事駕駛沒下車查看，反倒烙跑躲回家中，警方循線追查，短短幾小時內就抓到人，依肇事逃逸致死及公共危險罪送辦。





嘉義死亡車禍! 25歲男"毒駕又酒駕"撞死78歲騎士肇逃

汽車追撞機車騎士後，另一部經過的機車反應不及，又撞上倒地的機車，共造成2人受傷。（圖／翻攝畫面）









機車騎士騎在道路上，突然被後方轎車猛力往前追撞，騎士連人帶車噴飛，發出巨大撞擊聲，路邊原本已經打烊的店家，老闆又拉開鐵門，衝出去查看。天黑昏暗，老闆拿手電筒照啊照，沒看到肇事汽車，卻發現被撞騎士痛苦倒在地上，立刻報案。

救護車到場，被撞的78歲男騎士已經失去呼吸心跳，另外還有一名路過騎士，煞車不及，撞上倒地的機車，摔車受傷，救護人員趕緊將兩人送醫，只不過現場，沒看到肇事汽車，竟然肇逃。

目擊民眾說：「他倒的地方在離摩托車2公尺，我119剛打完，另外一個阿伯騎摩托車，又從他的摩托車撞下去又碰一聲，突然變兩個受傷，那台車就肇逃了。」





嘉義死亡車禍! 25歲男"毒駕又酒駕"撞死78歲騎士肇逃

25歲汽車男駕駛竟然酒駕又毒駕，遭到法辦。（圖／翻攝畫面）









車禍發生在嘉義縣中埔鄉，7號清晨4點多，汽車撞機車後肇逃，78歲騎士搶救不治，警方循線找到25歲汽車駕駛，酒測值0.27，誇張的是他不只酒駕，唾液快篩檢測，呈現第二級毒品陽性反應。

嘉縣中埔分局三和派出所長沈琮閔：「警方將依涉嫌肇事逃逸致死及公共危險等罪嫌，移送嘉義地方檢察署偵辦。」

酒駕又毒駕，完全不顧他人性命，實在可惡，撞死人後，還敢心虛逃跑，終究難逃法網。

