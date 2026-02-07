嘉義死亡車禍! 25歲男"毒駕又酒駕"撞死78歲騎士肇逃
南部中心／鄭榮文 嘉義報導
嘉義縣中埔鄉，7日清晨發生一起死亡車禍，一名25歲駕駛竟然酒駕又毒駕，開車追撞78歲機車騎士，這名騎士倒地後，當場失去呼吸心跳，不過肇事駕駛沒下車查看，反倒烙跑躲回家中，警方循線追查，短短幾小時內就抓到人，依肇事逃逸致死及公共危險罪送辦。
汽車追撞機車騎士後，另一部經過的機車反應不及，又撞上倒地的機車，共造成2人受傷。（圖／翻攝畫面）
機車騎士騎在道路上，突然被後方轎車猛力往前追撞，騎士連人帶車噴飛，發出巨大撞擊聲，路邊原本已經打烊的店家，老闆又拉開鐵門，衝出去查看。天黑昏暗，老闆拿手電筒照啊照，沒看到肇事汽車，卻發現被撞騎士痛苦倒在地上，立刻報案。
救護車到場，被撞的78歲男騎士已經失去呼吸心跳，另外還有一名路過騎士，煞車不及，撞上倒地的機車，摔車受傷，救護人員趕緊將兩人送醫，只不過現場，沒看到肇事汽車，竟然肇逃。
目擊民眾說：「他倒的地方在離摩托車2公尺，我119剛打完，另外一個阿伯騎摩托車，又從他的摩托車撞下去又碰一聲，突然變兩個受傷，那台車就肇逃了。」
25歲汽車男駕駛竟然酒駕又毒駕，遭到法辦。（圖／翻攝畫面）
車禍發生在嘉義縣中埔鄉，7號清晨4點多，汽車撞機車後肇逃，78歲騎士搶救不治，警方循線找到25歲汽車駕駛，酒測值0.27，誇張的是他不只酒駕，唾液快篩檢測，呈現第二級毒品陽性反應。
嘉縣中埔分局三和派出所長沈琮閔：「警方將依涉嫌肇事逃逸致死及公共危險等罪嫌，移送嘉義地方檢察署偵辦。」
酒駕又毒駕，完全不顧他人性命，實在可惡，撞死人後，還敢心虛逃跑，終究難逃法網。
原文出處：嘉義死亡車禍! 25歲男"毒駕又酒駕"撞死78歲騎士肇逃
更多民視新聞報導
弱勢姐弟掉4千元禮券遭陌生家長花光 警要辦侵占罪
最新／台中北區65歲婦墜4樓「全身是血」亡 丈夫嚇壞急報案
抓到了！外役監逃犯躲4年「又涉殺人未遂」 從中國搭機返台秒被逮
其他人也在看
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
102歲人瑞閃婚兒孫懵了「2證人是看護兒、好友」藏玄機 律師曝唯一解方
台北市一名102歲王姓人瑞與照顧他27年的68歲賴姓女看護登記結婚，引爆家屬在醫院上演搶人大戰。家屬質疑賴女利用老翁精神狀況不佳狀況辦理結婚登記，好取得老翁高達8億的財產。對此，律師李怡貞表示，唯一能走的只有離婚，漫漫長路的離婚訴訟。
政二代靠爸吸金1.3億拿去賭博！被害人哭訴：關久一點 顏大鈞下場出爐
台南市前副市長顏純左之子顏大鈞，頂著「政二代」光環，涉嫌向6名被害人吸金超過新台幣1.3億元。顏大鈞不僅虛構各類工程投資案，甚至對外謊稱「賴清德是我乾爹」以取信被害人。台南地方法院審理後，依6個詐欺取財罪，判處顏大鈞應執行有期徒刑7年10月，並宣告沒收未扣案犯罪所得6050萬元，全案可上訴。
慎入！高雄28歲女超商店員遭酒瓶攻擊 頭破血流畫面曝
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導高雄市中山一路一處超商今（6）日下午2時30分許發生傷人事件；一名60歲李姓女子因喝醉，在超商與28歲潘姓女店員發生口角衝突，對方更疑似拿酒瓶打向對方，導致該名店員頭破血流，更在現場怒摔超商陳列商品，現場滿目瘡痍。警方獲報後，立即制止女子，全案依殺人未遂罪逮捕偵訊後移送法辦。高雄市警新興分局中山所表示，今日下午2時30分許獲報中山一路某超商有衝突情形；員警到場時立即將動手婦人（李女、60歲）制止帶回，現場一名超商店員（潘女，28歲）頭部受傷送醫。高雄某超商現場滿目瘡痍。（圖／民視新聞翻攝）經瞭解，動手李嫌疑似因酒醉與店員潘女起口角衝突，意識清楚並無生命危險，全案依殺人未遂罪逮捕偵訊後移送法辦。警方強調，對於任何不法滋事情形，本分局絕對會嚴厲執法，絕不寬待。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／慎入！高雄28歲女超商店員遭酒瓶攻擊 頭破血流畫面曝 更多民視新聞報導甜心議員林穎孟指控前夫動粗 北院判林致光拘役40日宜蘭頭城砂石車失控撞休旅車 4人受困警消搶救中情緒失控嗆「斬首總統」完蛋了！駐中國工程師返台就被逮 下場曝光
剴剴二審7天後「「李雅英捐29萬給兒盟」！網罵翻「急道歉了」
娛樂中心／綜合報導職棒富邦悍將韓籍啦啦隊女神李雅英，來台後除了敬業表現，私下也展現超親民態度，圈粉無數，可說是零負評女神。不過，近期李雅英在29歲生日前夕，貼出自己捐給兒福聯盟的29萬捐款單據。但由於先前兒福聯盟轉介的劉姓惡保母姊妹，因虐死剴剴案遭社會撻伐，加上二審結果1月27日才剛出爐，意外引發網友批判。藝人郁方得知後，也痛斥「我要氣死了」。今（6）日稍早李雅英經紀公司也發布道歉聲明。
前員工多次夜闖飲料店偷喝 老闆傻眼報警提告｜#鏡新聞
台北市信義區一間飲料店，竟然有前員工會在半夜偷偷闖進店內，偷喝飲料，老闆透過監視器看到後，相當傻眼，氣得直接公布影像，目前店家已經報警提告。
YouBike 2.0 還車要等10秒？北市交通局教2招「卡進去就走」
Youbike2.0於民國110年上路，有民眾認為該系統還車時，需在車柱旁邊「罰站」等系統運作，並宣導還車資訊後，才能刷卡完成還車，短短10秒卻可能錯過綠燈，拉長通勤時間。北市交通局回應，YouBike2.0感應到民眾還車後才會開啟電力傳輸資料，螢幕同步顯示提醒文字；若民眾趕時間，建議採用掃碼還車；另有補扣費用機制，車輛卡入車柱即完成還車，費用將於下次租借時扣除。
新莊尾牙濺血！ 包商請款遭拒怒揮菜刀釀2傷｜#鏡新聞
新莊昨天(5日)晚間驚傳砍人案，裝潢公司包商在熱炒店舉辦尾牙，沒想到其中一名男子，疑似「預支工程款」被拒絕後，情緒失控竟持菜刀當街追砍，造成現場2人手肘砍傷送醫。
曼波魚擱淺北市關渡碼頭 眾人合力救援成功「送回大海」
台北市 / 綜合報導 台北市北投區關渡碼頭昨(5)日下午，一隻曼波魚，也就是俗稱的「翻車魚」被發現擱淺在岸邊。畫面上可以看到，現場有兩位民眾努力想將翻車魚推回海裡，引來許多路人圍觀，最後隨著動物救援隊趕到現場，在眾人合力幫助之下，終於成功拯救翻車的曼波魚，回歸大海。 原始連結
2025勞動基金績效衝16%該自提參一腳嗎？專家揭先評估2關鍵「別只看報酬率」
勞動基金2025年繳出亮眼成績，年度投資收益高達1兆1,177億元，收益率達16.06%，其中，新制勞退基金賺7,469億元，再創歷史新高。面對績效衝高，是否代表「勞退自提越多越好」？專家表示，評估是否參與勞退自提，首先要先看節稅效果與退休後實質幫助。
2026全台5大新景點推薦 關渡探險樂園、九九峰氦氣球樂園、國家圖書館南部分館、出火地質公園資訊一次看！
新的一年到來，全台也有一些新的景點可以期待！2026年全台新景點包括關渡探險樂園、九九峰氦氣球樂園、國家圖書館南部分館、大仁滯洪池、出火地質公園等，這些都是即將啟動的新地標與觀光亮點，涵蓋親子、生態、文化與休閒等多元面向，趕緊把這些景點收進口袋清單！
快去數錢！勞退分紅平均6萬「史上最肥」 3月入帳一鍵秒看餘額
2025年退休基金繳出亮眼成績！軍公教退撫基金狂賺逾1,650億元，收益率近16%，主要受惠於重押台積電近五成及加碼AI供應鏈。新制勞退基金也創佳績，預估平均每位勞工可分紅6萬元，將於2026年3月入帳。儘管投資報酬率亮眼，退撫基金仍面臨2042至2045年破產的結構性挑戰，政府需持續關注。勞工可透過多種管道查詢個人退休金分紅狀況，掌握自身權益。2026年開局續旺，預計單月獲利可衝4千億，為退休金挹注動能。
北捷信義線東延段明起運轉測試1周 列車班表微調
台北捷運信義線東延段邁入通車倒數階段，捷運局表示，明天（7日）起將以通車後營運時間及班距實際運轉測試1周，若系統穩定性測試達標，目標今年第一季通車。捷運局提醒，列車每班次都會進入廣慈／奉天宮站，時刻表會有所微調，請旅客留意。
2026年式MAZDA全車系抵台 祭出限時超優惠方案
迎接2026新年，MAZDA帶來全新氣象，希望每位車主的每一哩路都充滿笑容與活力。以「Smile Every Mile」為理念，台灣馬自達期許能陪伴消費者走過日常的每段移動旅程，從上班通勤到假日出遊都能自在駕馭。
中榮醫材商執刀「刑懲並進」 衛生局：2醫師全面停業、院方10萬罰鍰
針對台中榮總2名醫師楊孟寅與鄭文郁違法讓廠商進入禁區執行手術，台中市政府衛生局表示，經查該院在醫療業務管理及督導醫師執行職務上確有疏失，衛生局採取「刑懲並進」原則，即刻對醫院及醫師祭出行政處分，包括對醫院督導不周裁處10萬元罰鍰，以及涉案的楊醫師與鄭醫師處停業一個月處分，後續將再依刑事判決結果依法辦理，不排除加重懲處，維護民眾權益。
宜蘭頭城砂石車失控撞休旅車 4人受困警消搶救中
即時中心／張英傑、許雯絜報導今（6）日上午10時41分，宜蘭頭城路青雲路二段與青雲路二段165巷口發生聯結車與休旅車碰撞事故，119接獲民眾報案指出，現場有2名民眾受困，意識清楚，急需救援。消防單位立即派遣第３大隊及頭城、礁溪車組前往現場搶救。11時01分，現場指揮官回報，救災車組已抵達，現場共有4名傷者，其中9歲女童右腹疼痛、8歲男童右耳疼痛，意識清楚，已送往陽大附醫治療；事故車輛駕駛與副駕駛仍在現場協助脫困，至11時40分許，一名女子從副駕駛座被救出。警方調查，當時一輛砂石車南下行經青雲路二段、二城國小前時，疑似不明原因失控，衝過分隔島撞入對向車道，迎面撞上北上休旅車，導致休旅車直接卡入砂石車底部，嚴重毀損。原文出處：快新聞／宜蘭頭城砂石車失控撞休旅車 4人受困警消搶救中 更多民視新聞報導帶狗狗如廁遭休旅車輾壓！44歲婦肋骨斷21根 醫搶命14天救回三重離奇車禍！機車衝撞新北環保局車 釀1死2傷機車追撞清潔車！騎士不治、2清潔員受傷 環保局沉痛發聲
尾牙驚濺血！ 「請款拿不到錢」包商怒揮利器送辦
新北市 / 綜合報導 新北市新莊一間熱炒店，昨(5)日深夜，驚傳持刀砍人案！一名翁姓下游包商疑似多次請款遭拒，心生不滿，趁著裝潢公司包商在熱炒店辦尾牙，持利器衝進店揮砍。民眾嚇壞了，手邊有什麼丟什麼，直到警方到場，將人壓制逮捕。身穿背心的男子，站在路邊滑手機，這時卻突然衝出一名，手持利器的男子，二話不說往他身上揮砍。砍人男子像是失去理智，面對突如其來的攻擊，被害人只能不斷逃命，一旁群眾嚇壞了，手邊有什麼丟什麼，就算這樣，男子還是繼續揮砍，場面相當火爆，警方獲報後也立刻趕往現場。員警VS.現場民眾：「現場就一個人受傷，還有沒有人受傷。」員警抵達現場，現場群眾還是很激動，警方立刻將人隔。目擊民眾：「有人拿刀啊，拿菜刀啊，在追那個拿菜刀的，(十幾個追一個這樣喔)，對啊。」事情發生在5日晚上，新北市新莊區民安西路，一間熱炒店，翁姓男子是下游廠商，疑似積欠債務，不滿提前預支款項被拒絕，買利器追砍上游張姓廠商，另一人也遭到波及，其他人見狀丟箱子酒瓶制止，最後失控的翁姓男子遭到逮捕。新莊警分局光華所副所長蘇筱婷：「第一時間迅速壓制逮捕行凶翁姓男子，並當場查扣菜刀1把。」警方，第一時間，迅速壓制逮捕行兇翁姓男子，並當場查扣菜刀1把，全案將涉案男子，依傷害罪移送新北檢偵辦，工程款管糾紛喬不攏，一場開心尾牙變調，濺血收場。 原始連結
離奇車禍! 男子突倒臥匝道 3車閃避不及慘遭輾斃
南部中心／曾虹雯、鄧山田 高雄市報導高雄７號深夜發生一起離奇的死亡案件，一名男子不明原因倒臥在交流道匝道，造成三名駕駛閃避不及輾過，當場死亡。汽車駕駛說因為天色昏暗，沒注意有人躺在那裏，輾到後也驚嚇到。監視影像發現，男子徒步橫跨中正路交流道東側便道，為什麼深夜會倒在匝道口遭輾斃，還要調查。兩台車前後輾過倒臥交流道的男子。（圖／民視新聞）監視器畫面拍下，汽車準備開上高速公路，好幾台都突然踩了剎車燈，其中一台車身晃動了一下，後面一台趕緊將方向盤往右邊打，但還是輾到異物。兩台車停了下來，下車後才發現，輾到的竟然是一名中年男子。駕駛說現場黑黑的，開過去不小心就撞到了，不知道怎麼會有人在這邊，驚嚇到。另一名駕駛也說沒有看到，看到時已經有閃了，但還是來不及，就撞到他的腳。監視器拍下，死者徒步橫跨中正路交流道東側便道。（圖／民視新聞）這地點在高雄中正交流道北上閘道口，深夜11點多，一名男子不名原因倒臥在閘道口前，除了畫面中的兩台汽車外，之前也被另一台汽車輾過，三名駕駛都被依過失致死罪嫌送辦。其中第一輛車還涉及肇逃。高市警福德所長洪銘聰說，第一台車的王姓駕駛肇事後駛離，處新台幣3千元以上，9千元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照不得再考領。監視器拍下，死者不顧路上車來車往，徒步橫跨交流道東側便道，身影就消失在內側車道陰影處。他身上沒有證件，警方從現場留下的郵件招領單，研判死者是一名高姓男子。死者曾經住在交流道週邊，這幾年又經常看到他在附近走動，但為什麼會突然突然橫跨交流道，又突然倒臥路中遭到輾斃，詳細原因警方還要調查。原文出處：高雄離奇車禍！ 男子突倒匝道 「遭3車輾」當場身亡1駕駛肇逃 更多民視新聞報導超人力霸王降臨高雄！冬日遊樂園2月7日登場 2尊巨型角色港區就位慎入！高雄28歲女超商店員遭酒瓶攻擊 頭破血流畫面曝高雄行人突倒臥匝道口「連續遭輾」首車駕駛逃逸遭逮
春節連假 高雄主要醫院開診資訊一覽
今（2026）年春節連假自2月14至22日長達9天，高雄主要醫院多在大年初一至初三都開設傳染病特別門診，也有部分醫院除夕即開設傳染病特別門診，文雄醫院的UCC輕急症中心於週日及國定假日開設，收費較區域及醫學中心低，有需求的民眾也可多加利用。
Toyota 貨卡化身豪華露營車！舒適套房帶著走 廚房冰箱與淋浴間全都有
鎖定日本豪華露營車市場的 Annex Camping Car 在 2026 日本露營車展（Japan Camping Car Show）發表 LIBERTY 52 旗艦露營車系的最新成員－LIBERTY 52RE i，透過重新設計車艙格局，打造出令人愉悅的居住空間，讓戶外生活變得更加豪華舒適，能以更輕鬆的方式享受車宿樂趣。LIBERTY 52RE i 當地售價為 1,577.1 萬日圓，約台幣 317 萬元。