嘉義民宅陷火海！惡火延燒3戶 消防出動15車47人灌救

嘉義市中山路今（24）日下午5點34分時發生火警，火勢相當猛烈，延燒3間房屋，其中受到波及的饅頭店老闆和老闆娘，看到店內百萬設備通通全毀，只能在一旁哽咽、乾著急。這場大火並無人員受困，該起火警發生於地震前約10分鐘，消防隊也強調和地震無關，詳細起火原因還要再調查釐清。

大火相當猛烈，延燒3間房屋。圖／台視新聞

嘉義市中山路上一處鐵皮屋完全被大火包圍，烈焰沖天，消防緊急出動、佈水線灌救，還有消防人員透過雲梯爬上鐵皮屋頂，踩在上方救火，場面相當驚險。這場大火也聚集不少民眾關切，其中就包含被波及的饅頭店老闆、老闆娘。

消防爬上鐵皮屋頂灌救。圖／台視新聞

據了解，這次起火的民宅房屋屬於木造鐵皮屋，火勢才會一發不可收拾，消防一共出動15車47人，並在晚間6點27分時控制火勢，詳細起火原因還要由火調科人員進一步調查釐清。

嘉義／蔡崇梧、余孟潔、魏珏如 責任編輯／陳俊宇

