嘉義民雄協志工商6年前"停招" 數十億校產捐縣府

南部中心／鄭榮文、陳芷萍 嘉義縣報導

嘉義縣民雄鄉協志工商因少子化，6年前主動停招，創辦人何明宗有意將市價約四、五十億的校舍全數捐給嘉義縣政府，包括他一生收藏，好幾億的名畫也要一併捐出，希望能夠做為教育和美術推廣用途，無私的精神令人感佩。





協志工商創辦人何明宗收藏的這幅劉海粟的畫作，市價約2500萬。（圖／民視新聞）

「劉海粟就是陳澄波在上海美術學校的校長，這一張大概要2500萬。」走進典藏室，一幅幅的名畫高掛牆面，宛如一座小型的美術館，這是協志工商創辦人何明宗畢生的收藏。每一幅都能如數家珍，可以感受得出來他對美術藝術的熱愛，如今，他要把這上百幅，價值好幾億的名畫全數捐給嘉義縣政府。協志工商創辦人何明宗：「我所有的財產差不多都買這個，我沒辦法估算，好幾億啦，人生是這樣啦，人生最後夠用就好，能夠圓滿，孩子的事自己負責。」

何明宗有意將市價約四、五十億的校舍全數捐給嘉義縣政府，希望能夠做為教育和美術推廣用途。（圖／民視新聞）





何明宗要捐的還不只這些，包括他一手創辦的協志工商，所有校產和校舍也將無償捐給縣府。其實早在六年前，協志工商因為少子化，面臨招生困境，決定主動停招，董事會決議將六公頃校地無償捐贈給同在民雄鄉的中正大學，中正大學因為部分校舍無使用執照，接管活化的經費需要一億元，向教育部申請補助未過通，只好放棄。校方只好另覓受贈者，結果是縣政府。

何明宗表示：「若是這塊地照現在市價是3、40億，含設備要4、50億，嘉義縣北邊這幾個鄉鎮，需要有一個駐點，能夠發揮理想所以一拍即合啦，幸好有翁縣長這麼熱心，這麼好的縣長來接收。」縣府教育處表示，目前已接管退場的大同技術學校太保校區做為無人機研發二館，協志接管用途經費還需審慎評估，希望能有合作機會。

原文出處：嘉義民雄協志工商6年前停招 數十億校產將捐縣府

