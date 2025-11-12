嘉義民雄咖啡廳必訪 在地金桔拿鐵與手作甜點溫暖角落

嘉義民雄隱藏版小店，這間咖啡廳的風味讓人一試成主顧（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

設計師返鄉 以民雄獨立咖啡廳掀起午後新風景

嘉義民雄咖啡廳近年林立不少，但能同時兼顧氛圍感、手作甜點與在地風味的空間卻寥寥可數。對許多旅人與在地居民而言，一間不限時、好拍又能細細品嚐特色甜點的咖啡館，正是午後時光最渴望的選擇。



在嘉義民雄車站附近，House Cafe 好鄰咖啡以獨立咖啡廳的姿態悄然走紅，成為嘉義民雄美食地圖上的新亮點。創辦人張老闆原先從事商業設計工作，跟南部囝一樣為了抱負而北漂，但現實總需要妥協。看著務農的父母拖著年邁身軀，因此選擇返鄉。2022年為自己展開第二次創業。當他看到這棟位於轉角的樓房長期閒置、承租者無法妥善經營，因此決定親自接手，打造一家會發亮的，屬於自己的特色咖啡館。



這樣的契機，也讓好鄰咖啡逐漸走向屬於嘉義特色咖啡的溫暖路線，也吸引不少嘉義年輕族群打卡與正在尋找寧靜沉澱空間的上班人士。

民雄車站甜點推薦，午後時光最適合停下腳步的小憩咖啡廳

嘉義甜點咖啡廳裡的設計語言 帶來鄉村古典風格



不同於一般嘉義甜點咖啡廳，House Cafe 好鄰咖啡的空間設計展現了張老闆的設計師深厚背景。也請了台北知名室內設計師共同研討，讓這家咖啡廳能成為農業大縣唯一可媲美大都會區的現代咖啡館。



停駐店外，便能感受出溫潤簡潔的氛圍；而走進店內，更讓顧客感受到「像回到家」的自在體驗。明亮的採光與低調細節，讓整體氛圍多了幾分鄉村咖啡廳的木質感，也因此成為年輕族群心中必訪的嘉義IG打卡咖啡廳。

一杯咖啡搭配一份嘉義手作甜點 成就旅人午後的溫度

作為一間鄰近火車站的民雄車站咖啡廳，House Cafe 好鄰咖啡在飲品上展現鮮明特色。不僅提供日常所需的經典Latte，更提供手沖精品咖啡，也在飲品設計上融入了在地元素。



最具代表性的「打貓金桔拿鐵」，以民雄盛產一甲子的金桔入味，金黃色新鮮果酸與醇厚奶香交織，喝來帶點初夏般的清新感；另一款「養髮拿鐵」，說穿了就是老闆頭頂漸禿，為安慰自己頭髮所研發，黑芝麻本身就具有豐富營養，可滋潤秀髮，因此來到好鄰的旅客都能感受到這家店的用心而漸漸廣受歡迎。鄰近星巴克便不再是他們優先選擇。



在甜點方便，他們同樣展現細膩手工與匠心堅持，一間不是可頌專賣店卻做出可媲美可頌專賣店的口感，令人驚訝！更令人吃驚的是老闆並沒有拜師學藝！



House Cafe 好鄰咖啡不是只靠外表來吸引顧客的咖啡館，同時也用內涵來征服老饕的胃。品項雖沒有連鎖店的琳瑯滿目，但卻別有一番風味，也成為許多遊客午後體驗民雄這個小鎮上最具代表性的下午茶。

嘉義手桿可頌推薦，入口酥脆口感Q彈，非吃不可

不只是一杯飲品，更是嘉義特色咖啡推薦的永續思維

談及咖啡市場演變，創辦人觀察到台灣已進入「不只是一杯咖啡」的戰國時代。從早期的三合一即溶咖啡、美式咖啡，到如今轉向講究風味的單品精品咖啡，顯示台灣老饕對高品質的追求已成不可逆的趨勢。即便如此，消費者習慣「嚐鮮一次店」，市場競爭激烈，缺乏特色或實力的品牌在這場如同物競天擇的淘汰賽中難以生存。



「我希望好鄰咖啡能成為那間讓人記住、轉角就想走進的店，進而成為嘉義民雄的新地標。」他表示。因此，品牌定位在於打造一間讓人想持續回訪的嘉義氛圍感咖啡廳，無論是旅客或在地居民，都能在這裡找到專屬於自己片刻安靜與味覺記憶。同時，張老闆也透露，未來不排除推出簡單輕食系列跟紀念商品，讓「嘉義特色咖啡」不只是一杯咖啡，而能進一步讓喜歡好鄰咖啡的顧客或是在地鄉民感覺到：民雄這個小鄉鎮不一樣了。



嘉義民雄咖啡廳的未來：穩健經營 留下價值

在疫情後，咖啡館如雨後春筍般競爭激烈，House Cafe 好鄰咖啡並未追求展店。張老闆直言：「連咖啡界龍頭都會關店，或是跑去開健身房，顯現咖啡產業經營不易。」



因此，他更注重腳踏實地、累積口碑，讓這間嘉義民雄咖啡廳能在地永續經營。對他來說，最重要的是讓顧客感受到好鄰「真誠、溫暖、實在」，使好鄰咖啡成為一間真正值得留下記憶的咖啡館。

嘉義約會咖啡廳推薦，鵝黃的圓燈氛圍與精緻餐點相當吸睛

關於《House Cafe 好鄰咖啡》 你可能會想知道的事



Q1：這裡的空間氛圍適合什麼樣的人？

A：這間咖啡廳並無特別為甚什麼人士所設計。只要喜歡任何人都歡迎。下班後想安靜一個人，或是拿著Notebook就可以遠距辦公，退休人士也屢見不鮮。



Q2：店內最具特色的飲品是什麼？

A：「打貓金桔拿鐵」結合在地金桔蜜。另一款是老闆受落髮困擾所想出的「養髮拿鐵」，是杯有想法的拿鐵。



Q3：如果想吃點心，這裡提供哪些選擇？

A：甜點以手作為主，包括伯爵紅茶千層蛋糕、提拉米蘇、百香優格生乳，堅果雪絨球、巧克力麥片餅乾等不定時推新，是民雄午後的小確幸。



Q4：這間咖啡館的最大特色是什麼？

A：「有溫度的咖啡廳」，只要經過就可以感受到。帶給顧客安定與溫暖，就像「家」一樣。



《House Cafe 好鄰咖啡》

地址：嘉義縣民雄鄉復興路35號

連絡電話：05-226-5050

官方FB：https://rink.cc/7j5lq

官方IG：https://rink.cc/6z0if

Google地圖：https://rink.cc/za7kk

（最新資訊請以商家公告為準）