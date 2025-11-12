嘉義民雄咖啡廳必訪 在地金桔拿鐵與手作甜點溫暖角落
美食中心/綜合報導
設計師返鄉 以民雄獨立咖啡廳掀起午後新風景
嘉義民雄咖啡廳近年林立不少，但能同時兼顧氛圍感、手作甜點與在地風味的空間卻寥寥可數。對許多旅人與在地居民而言，一間不限時、好拍又能細細品嚐特色甜點的咖啡館，正是午後時光最渴望的選擇。
在嘉義民雄車站附近，House Cafe 好鄰咖啡以獨立咖啡廳的姿態悄然走紅，成為嘉義民雄美食地圖上的新亮點。創辦人張老闆原先從事商業設計工作，跟南部囝一樣為了抱負而北漂，但現實總需要妥協。看著務農的父母拖著年邁身軀，因此選擇返鄉。2022年為自己展開第二次創業。當他看到這棟位於轉角的樓房長期閒置、承租者無法妥善經營，因此決定親自接手，打造一家會發亮的，屬於自己的特色咖啡館。
這樣的契機，也讓好鄰咖啡逐漸走向屬於嘉義特色咖啡的溫暖路線，也吸引不少嘉義年輕族群打卡與正在尋找寧靜沉澱空間的上班人士。
嘉義甜點咖啡廳裡的設計語言 帶來鄉村古典風格
不同於一般嘉義甜點咖啡廳，House Cafe 好鄰咖啡的空間設計展現了張老闆的設計師深厚背景。也請了台北知名室內設計師共同研討，讓這家咖啡廳能成為農業大縣唯一可媲美大都會區的現代咖啡館。
停駐店外，便能感受出溫潤簡潔的氛圍；而走進店內，更讓顧客感受到「像回到家」的自在體驗。明亮的採光與低調細節，讓整體氛圍多了幾分鄉村咖啡廳的木質感，也因此成為年輕族群心中必訪的嘉義IG打卡咖啡廳。
一杯咖啡搭配一份嘉義手作甜點 成就旅人午後的溫度
作為一間鄰近火車站的民雄車站咖啡廳，House Cafe 好鄰咖啡在飲品上展現鮮明特色。不僅提供日常所需的經典Latte，更提供手沖精品咖啡，也在飲品設計上融入了在地元素。
最具代表性的「打貓金桔拿鐵」，以民雄盛產一甲子的金桔入味，金黃色新鮮果酸與醇厚奶香交織，喝來帶點初夏般的清新感；另一款「養髮拿鐵」，說穿了就是老闆頭頂漸禿，為安慰自己頭髮所研發，黑芝麻本身就具有豐富營養，可滋潤秀髮，因此來到好鄰的旅客都能感受到這家店的用心而漸漸廣受歡迎。鄰近星巴克便不再是他們優先選擇。
在甜點方便，他們同樣展現細膩手工與匠心堅持，一間不是可頌專賣店卻做出可媲美可頌專賣店的口感，令人驚訝！更令人吃驚的是老闆並沒有拜師學藝！
House Cafe 好鄰咖啡不是只靠外表來吸引顧客的咖啡館，同時也用內涵來征服老饕的胃。品項雖沒有連鎖店的琳瑯滿目，但卻別有一番風味，也成為許多遊客午後體驗民雄這個小鎮上最具代表性的下午茶。
不只是一杯飲品，更是嘉義特色咖啡推薦的永續思維
談及咖啡市場演變，創辦人觀察到台灣已進入「不只是一杯咖啡」的戰國時代。從早期的三合一即溶咖啡、美式咖啡，到如今轉向講究風味的單品精品咖啡，顯示台灣老饕對高品質的追求已成不可逆的趨勢。即便如此，消費者習慣「嚐鮮一次店」，市場競爭激烈，缺乏特色或實力的品牌在這場如同物競天擇的淘汰賽中難以生存。
「我希望好鄰咖啡能成為那間讓人記住、轉角就想走進的店，進而成為嘉義民雄的新地標。」他表示。因此，品牌定位在於打造一間讓人想持續回訪的嘉義氛圍感咖啡廳，無論是旅客或在地居民，都能在這裡找到專屬於自己片刻安靜與味覺記憶。同時，張老闆也透露，未來不排除推出簡單輕食系列跟紀念商品，讓「嘉義特色咖啡」不只是一杯咖啡，而能進一步讓喜歡好鄰咖啡的顧客或是在地鄉民感覺到：民雄這個小鄉鎮不一樣了。
嘉義民雄咖啡廳的未來：穩健經營 留下價值
在疫情後，咖啡館如雨後春筍般競爭激烈，House Cafe 好鄰咖啡並未追求展店。張老闆直言：「連咖啡界龍頭都會關店，或是跑去開健身房，顯現咖啡產業經營不易。」
因此，他更注重腳踏實地、累積口碑，讓這間嘉義民雄咖啡廳能在地永續經營。對他來說，最重要的是讓顧客感受到好鄰「真誠、溫暖、實在」，使好鄰咖啡成為一間真正值得留下記憶的咖啡館。
關於《House Cafe 好鄰咖啡》 你可能會想知道的事
Q1：這裡的空間氛圍適合什麼樣的人？
A：這間咖啡廳並無特別為甚什麼人士所設計。只要喜歡任何人都歡迎。下班後想安靜一個人，或是拿著Notebook就可以遠距辦公，退休人士也屢見不鮮。
Q2：店內最具特色的飲品是什麼？
A：「打貓金桔拿鐵」結合在地金桔蜜。另一款是老闆受落髮困擾所想出的「養髮拿鐵」，是杯有想法的拿鐵。
Q3：如果想吃點心，這裡提供哪些選擇？
A：甜點以手作為主，包括伯爵紅茶千層蛋糕、提拉米蘇、百香優格生乳，堅果雪絨球、巧克力麥片餅乾等不定時推新，是民雄午後的小確幸。
Q4：這間咖啡館的最大特色是什麼？
A：「有溫度的咖啡廳」，只要經過就可以感受到。帶給顧客安定與溫暖，就像「家」一樣。
《House Cafe 好鄰咖啡》
地址：嘉義縣民雄鄉復興路35號
連絡電話：05-226-5050
官方FB：https://rink.cc/7j5lq
官方IG：https://rink.cc/6z0if
Google地圖：https://rink.cc/za7kk
（最新資訊請以商家公告為準）
其他人也在看
提早領便當／獨家！出遊打卡私事多 賴慧如頻告假8點檔遭賜死
現年29歲的女星賴慧如，6年前就開始演出8點檔母親角色，但私底下的她正值享受人生的黃金期，不久前她在8點檔《好運來》提前領便當，對外說是有唱片錄製安排，據悉其實和請太多假有關。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
粿粿搬錢救王子1／粿粿、王子美國行後就被甩 她慘淪三角風暴隱形受害者
究竟是什麼樣的愛意，導致粿粿對於王子如此飛蛾撲火？恐怕也是來自於和王子之間，戀情失速發展的極度張力。熟知內幕的人士透露，其實在粿粿跟王子迸發情愫時，王子同時也跟女星席惟倫交往。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
粿粿搬錢救王子4／王子5副業營業額破億卻哭窮？ 知情人士曝原因：口袋幾乎空空
旗下共有5項副業在經營的王子，今年初還宣稱和毛弟的全部副業營業額加起來破億元，過往更是以賓士、特斯拉等名車代步，但其實據悉，他的經濟狀況並不如外界所想像的闊綽，原因就是理財觀念不佳，加上父債纏身。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 22 小時前
粿粿願扛800萬賠償金救王子 范姜彥豐氣炸協議破局
藝人粿粿與范姜彥豐的婚變風波持續延燒，據媒體報導，范姜彥豐、粿粿與王子三方私下協商破局的最大原因，是粿粿打算幫經濟狀況不佳的王子扛下800萬元賠償金，此舉讓范姜彥豐得知後相當憤怒。中天新聞網 ・ 2 小時前
簡廷芮喊冤駁「出軌王品澔」！范姜彥豐不忍出手開酸了：說謊姊妹組
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指曖昧王品澔，週刊更報導兩人的關鍵對話證據被發現，但女方老公賴冠儒選擇隱忍，對此賴冠儒昨早發文強調：「兩人一直都很好。」晚上簡廷芮再度發聲表示近來指控對自己生活、家庭、工作，造成了極大的影響，「從一開始沒有根據的暗喻跟影射，到現在指名道姓的抹黑，攻擊也都是越來越嚴重。」強調有必須保護的家人們。但范姜彥豐在IG便利貼上寫「說謊姊妹組」，引來聯想。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
AV女優認了遭黃明志邀大馬「崩潰當玩具」娃娃：他準備「快樂水」餵我！
馬來西亞歌手黃明志近日牽扯「護理系女神」謝侑芯命案再度被延扣三日，案件仍在調查中之際，AV女優「娃娃」接受媒體專訪，首度公開與他之間的過往。她不僅承認雙方曾多次發生性關係，更爆料在馬國時，黃明志曾親手遞給她一瓶「快樂水（Happy Water）」飲用，引發輿論譁然。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風路徑南修！晚間襲高屏 9縣市恐停班停課
氣象署指出，鳳凰颱風今上午11時位於鵝鑾鼻西南方約350公里海面，正以每小時11至14公里速度，朝北北東轉東北方向前進。中心氣壓為975百帕，近中心最大風速為每秒30公尺，瞬間最大陣風達每秒38公尺。暴風圈範圍方面，七級風暴風半徑為220公里，十級風暴半徑為60公里。颱風暴風...CTWANT ・ 20 小時前
MLB》大谷翔平、山本由伸是否參加WBC？ 道奇總經理回應
山本由伸在今年世界大賽密集出賽後，外傳可能缺席明年世界棒球經典賽，對此今天洛杉磯道奇總經理Brandon Gomes針對包括山本由伸、大谷翔平、佐佐木朗希等日本球員是否參加世界棒球經典賽的問題做出回應。TSNA ・ 1 小時前
吳亦凡入獄4年竟傳過世！疑因「長期拒絕進食」
娛樂中心／楊佩怡報導中國男星吳亦凡曾經於2012年於南韓以團體「EXO」成員身分出道，怎料返回中國活動的吳亦凡卻在2021年因涉嫌不當行為而被中國當局判處13年徒刑附加驅逐出境，如今已經入獄將近4年的吳亦凡，竟傳出在獄中過世。不過透過中國社群軟體實際查詢並未找到相關新聞，目前中國官方也並未出面回應。民視 ・ 2 天前
北漂夫妻見證炒房瘋狂現場！投80萬1年後拿回100多萬 中年買房領悟「勇敢買缺陷房...」｜買房財之道
高房價年代，人到中年才買房不稀奇，難的是如何趕進度，聰明買房不後悔？自行創業成立科技公司的李卓軒，一直到43歲從台北搬到台中，發現當地房價親民，才有勇氣買房。他與太太目前持有一間透天新成屋自住、一間捷運中古大樓3房當辦公室。李卓軒透露，買3房時發現漏水找到證據，從投資客屋主手上殺價近百萬，再花10多萬做好防水工程，一來一往省了6位數，很多人不碰漏水屋，但他不這樣想，世上沒有十全十美的房子，但可以把它變得接近完美。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
50元就中1.2億頭獎！辛龍曾揭密1方法玩大樂透 「數字會浮出來」
「國標舞女王」劉真2020年因心臟主動脈瓣狹窄入院開刀，手術期間卻因腦壓過高陷入昏迷，最終在同年病逝，享年44歲。丈夫辛龍當年舉辦完追思會便消失至今，10日無預警出現在飛碟電台《夜光家族》接受專訪，讓許多粉絲相當懷念。辛龍最讓人津津樂道的是曾花50元就中了大樂透1.2億頭彩，他過去公開自己中獎的秘訣，透露在選號時靠1方法，數字自然就會浮出腦中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遊美出軌另一對3／簡廷芮、王子「互撩留言全被挖出」 網友扮柯南：貼得比粿粿還近
王子被爆不僅介入粿粿與范姜彥豐的婚姻，現在更被起底也撩過簡廷芮，不僅互動曖昧，社群網站上一來一往的留言也被翻出。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
嚴加戒備！「鳳凰」大迴轉襲台 氣象署曝海陸警發布時間
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導中颱「鳳凰」來勢洶洶，恐將北轉直撲台灣。中央氣象署預報員朱美霖今（10）日上午於記者會說明，今日下午至傍晚可能發布海警；陸警則可能落在明（11）日上半天，12、13日是颱風最接近台灣的時候，預計是以「輕颱」的程度影響，但仍會帶來風雨，提醒民眾嚴加戒備。民視 ・ 1 天前
辛龍中1.2億樂透揭密訣 笑說好運「全都是劉真帶來」
辛龍因愛妻劉真過世，消失演藝圈5年，昨（11日）無預警現身飛碟電台，侃侃而談劉真生病到離世後的心情。辛龍堪稱演藝圈的寵妻男星，當年她花50元中樂透頭彩1.2億元，還笑說好運「全都是劉真帶來」，當時他坦言中大樂透後，雖生活沒有太大改變，但卻讓他更珍惜與家人相處的時光。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
不倫戀重創！王子事業全面喊卡「遭爆分手粿粿」 各自療傷慘況曝
王子跟粿粿爆出不倫戀，風波延燒多日，形象重創的他如今事業全面喊卡。如今根據《鏡周刊》報導，他在事件曝光前，為了避免最壞結果，曾多次親赴協商現場，態度相當低姿態、誠懇認錯，被形容是「有口皆碑的小王」。不過，賠償問題仍卡關，每次談到金錢就「哭窮」，最後仍無法達成共識。現更傳出他與粿粿也已黯然分手，各自療傷。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
鳳凰颱風最新風雨預測 「8地區」明天達停班停課標準
明（12日）有颱風假嗎？中央氣象署最新公布的最新風雨預測圖，有8地區在明天的清晨風力或雨量達停班停課標準，不過是否停班課仍依照各縣市政府公告為主。中天新聞網 ・ 23 小時前
最強女優認是黃明志砲友！被餵「快樂水」副作用全說了 他竟自稱單身才約
馬來西亞歌手黃明志涉入「護理女神」謝侑芯命案，目前案件仍在偵辦中，而「台灣最強AV女優」翁雨澄（娃娃）日前自爆曾受邀去馬來西亞，引發外界瘋猜兩人關係，對此，她也承認和黃明志是性伴侶，對方還會餵她喝「快樂水」，而外傳黃明志有交往15年的女友也只是煙霧彈，他都自稱單身，身邊沒有對象才會約砲。鏡報 ・ 1 天前