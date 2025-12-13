嘉義民雄左岸公園「驚見女屍」 身上無證件警方追查死因

嘉義公廁發生命案。（圖／報系資料照）

嘉義縣民雄鄉福樂村左岸公園女廁，昨（13）日上午6時左右傳出一名女子死亡案件。據了解，死者為年約50歲以上女性，被民眾發現陳屍在蹲式馬桶旁。清潔人員李姓女子為第一發現人，當場立即報案。

民雄警分局獲報後，副所長江承祥與員警陳柏郡、吳明昌隨即趕抵現場，並由鑑識小隊巡官邱景徽負責採證工作。警方初步勘查指出，死者呈仰躺狀，身體無明顯外傷，現場亦無打鬥痕跡。

警方表示，死者口袋內未發現可供辨識身分的物品，且村長表示從未見過該女子，疑為非當地居民。

廣告 廣告

現場發現4顆安眠藥空包裝，警方已採集死者多指指紋，交由鑑識科協助比對身分。同時完成現場攝影蒐證與筆錄作業，並正清查轄內失蹤人口。

另方面，警方也調閱公園周邊監視器，盼釐清死者進出路線及停留時間。現場周邊交通工具與可疑跡象已完成清查，並報請嘉義地檢署檢察官進行相驗。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

加盟主冷血虐狗惹議！茶聚總部才宣布終止合作 再發聲：這天拆招牌

禪修成噩夢！師兄FM2迷昏師弟「8次猥褻並錄影」被判7年4月徒刑 中台禪寺震怒回應

物流包裹「藏20萬現金」澎湖X光檢驗揪異狀 攔阻「網路黃金投資」詐騙金流