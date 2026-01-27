嘉義民雄必買伴手禮！傳承三代的老麵肉包，還有被耽誤的超強「金黃咖哩餃」

嘉義民雄｜阿潘肉包

說到嘉義美食，很多人第一個想到的都是雞肉飯，但其實還有不少在地人私藏的老店值得一試。像這間在嘉義深耕超過六十年的老字號「阿潘肉包」，傳承三代、目前已有三家分店，是不少嘉義人從小吃到大的日常美味。最早從嘉義文化路起家，去年也在嘉義民雄開設新型態門市，空間明亮、裝潢漂亮、風格年輕，主打每天新鮮現做的手工肉包、饅頭，還有必吃的咖哩餃與蛋黃酥。口味經典耐吃、價格親民又有飽足感，是不少人來嘉義一定會順手帶回家的伴手禮推薦清單。

「阿潘肉包」民雄店的地點相當好找，就在民雄火車站附近，不管是開車、搭火車或騎機車前來都很方便。這一帶本來就是民雄相當熱鬧的生活圈，周邊藏著不少在地小吃，豬飛很常來這邊就為了吃鵝肉（笑）。去年有「阿潘肉包」第三家實體門市加入更是熱鬧了。

「阿潘肉包」民雄店就在大馬路旁，第一眼真的會被外觀吸引住。遠遠看過去，還以為是什麼甜點禮盒專賣店、咖啡廳，完全顛覆我對傳統包子店的印象。木製窗框搭配大面積落地窗，從外面就能看到店內明亮又舒服的空間。實際走進來才發現，來買的客人幾乎都是熟門熟路，一進門就直接拎走好幾袋包子、饅頭，超高人氣真的有嚇到我。

▲門口的肉包公仔有夠可愛！經過的人都會忍不住拿手機跟他合照。

▲「阿潘肉包」已經傳承第三代，最早是在嘉義市區文化路上，直到現在還是在地人強烈推薦的美食老店。

▲「阿潘肉包」民雄店小小店面常常是這樣的盛況，人山人海，大家都手提好幾袋離開。

菜單：包子、饅頭、中式點心

「阿潘肉包」販售的商品很簡單，主打肉包、饅頭，也有人氣很旺的中式點心。在地人會買包子饅頭當作日常的早餐、下午茶點心，必吃推薦：招牌鮮肉包、蔓越莓優格乳酪饅頭、咖哩餃、蛋黃酥、豆漿、杏仁茶。

必吃推薦古早味肉包、辣味肉包、蔓越莓優格乳酪饅頭

豬飛是第一次來到「阿潘肉包」民雄店，但是曾經在嘉義文化路目睹過他們排隊盛況（真的誇張！）。爬文看到不少網友推薦到嘉義必買，當然要特地來這裡採購一番才能回家。現場蒸籠裡不斷地蒸著包子饅頭，一層一層擺滿滿，但賣很快！轉眼間就銷售一空，店員又馬上補上新的包子饅頭繼續蒸。

＃招牌鮮肉包

首先一定要吃的就是他們的【招牌鮮肉包】，外皮偏傳統老麵口感，蒸過之後蓬鬆Q彈不會過軟，帶有自然麵香，外皮是越咀嚼越香甜那種。

內餡使用溫體豬後腿肉，手切保留口感，搭配獨家的醬香調味，有肉汁的鮮甜，還加荸薺增加口感，吃第一口會讓人驚艷！就是老派好味道！

＃香辣鮮肉包

喜歡重口味的話我很推薦【香辣鮮肉包】，辣度是慢慢在嘴裡擴散的溫和辣感，有著鮮明的辣椒香氣，搭配肉餡鹹香，吃起來充滿記憶點，冬天來一顆特別有滿足感。

▲冰櫃裡面一包包的包子饅頭都是自取然後到櫃檯結帳，每天可以賣上不少數量，補貨速度也很快速。

＃蔓越莓優格乳酪饅頭

粉色系少女感的【蔓越莓優格乳酪饅頭】，這款算是阿潘肉包裡比較創新的品項，饅頭本體柔軟，加入蔓越莓丁、乳酪丁，果香的酸甜和乳酪的鹹香濃郁感，甜度不高，拿來當下午茶或是小朋友點心都很適合，深受不少女性客人喜愛。

＃紫薯芋泥包、香濃芝麻包

愛甜口味的朋友，可以試看看紫薯芋泥包、香濃芝麻包。

【紫薯芋泥包】內餡使用台灣最頂級的芋頭品種之一「大甲檳榔心芋」，口感綿密香甜，芋頭控會愛上！內餡的份量也很飽足，不同於一般市售芋頭包少少乾乾的內餡。【香濃芝麻包】黑芝麻內餡的包子，內餡處理得很好，沒有過多的油膩感，芝麻香氣濃郁、甜度不高，難怪店員很推薦。

▲ 10顆就可以購買紙盒裝，這個拿來送禮也很適合耶！有質感而且超實用。

▲聽店員說「爆漿起司捲」也是人氣王！來都來了怎麼可以不買。

不只賣肉包，蛋黃酥、咖哩餃、豆漿也是人氣商品

除了招牌肉包饅頭，阿潘肉包還有多款超人氣中式點心伴手禮！櫃檯上就擺了單顆販售的點心，很多客人除了買包子，也會隨手帶走這些點心。

一進到店裡就看到店員正在製作咖哩餃，空氣裡瀰漫著一股剛出爐很迷人的咖哩味，原來這就是網路大推絕對不能錯過的咖哩餃。

＃咖哩餃

被網友稱為「被肉包耽誤的咖哩餃」是熟門熟路的老顧客都會買，每天門市現烤現賣，一盤30顆金黃色咖哩餃一出爐就被掃光，買不到的只好等下一爐。

咖哩餃剛烤出來熱呼呼香氣奔放，咬下去層次香酥，內餡是絞肉洋蔥和濃郁咖哩醬香，我的媽呀！這個咖哩餃我必須先掃貨才行。到底是為什麼肉包店會有這麼厲害的咖哩餃呢？

＃蛋黃酥

中秋節熱門的蛋黃酥這裡也有！不必等中秋節，平常就能買到，蛋黃酥也累積了不少死忠客群。外皮酥而不油，內餡紮實，蛋黃鹹香濕潤、豆沙不過於甜膩，是偏傳統的風格，節慶時特別多人預訂。要不是身為肉包店，這樣的實力很可能變成蛋黃酥專賣（笑）。

＃豆漿、杏仁茶

店裡還有可以搭配包子一起帶的豆漿、杏仁茶。一進門就被店員請試喝，我跟漢斯先生一喝都眼睛瞪大，口感濃郁甜度剛剛好，配著肉包或饅頭一起吃就是在地人固定的早餐組合。

精選禮盒

最讓我印象深刻的是「阿潘肉包」把店裡人氣商品都集結成精美禮盒，讓客人可以選購送禮，我覺得這點真的好貼心！從最傳統的包子店再開創了全新型態店面，來這裡可以買到經典肉包饅頭，也能買到有質感又漂亮的商品禮盒。

我手上這盒是春禧禮盒，包含有：經典蛋黃酥6入＋綜合夏威夷豆塔5入 + 芳月鳳梨酥8入，雖然是包子店，但中式點心做的完全不輸給肉包饅頭，感受到他們在產品上的用心，不是隨意做做那種。

「阿潘肉包」民雄店的外觀設計不同於傳統包子店，更有設計感、寬敞明亮，而且服務親切，充滿人與人之間的溫度。沒有過度包裝，也不追求網美路線，把基本功做好，是簡單耐吃的嘉義美食。古早味肉包的樸實、辣味肉包的香氣、創新口味饅頭的細節，都能感受到店家對食材的用心。

肉包饅頭以外的中式點心咖哩餃、蛋黃酥，也毫不遜色，完全可以獨立開一家店了！下次來到嘉義民雄，很推薦把這個嘉義伴手禮帶回家，是吃過一次就會記住它的滋味，之後還會想再購買的味道，或許這就是老字號最迷人的地方了。

阿潘肉包｜伴手禮-民雄店

營業時間：11:00-20:30

電話：05-2265007

地址：嘉義縣民雄鄉建國路一段45號（麥當勞斜對面）

ＦＢ

文章來源：豬飛小姐的彩色生活