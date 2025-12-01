嘉義民雄日本時代一樂酒家修復完成 12/3亮相

（中央社記者蔡智明嘉義縣1日電）嘉義民雄日本時代木構建築「一樂酒家」在文化部支持下2020年啟動修復工程，歷時5年終以嶄新風貌重生，3日將正式對外開箱展現台日文化交融的歷史軌跡。

在民雄開設七星藥局藥師吳嘉文因不忍民雄老街屋逐一消失，2014年買下已閒置多年的一樂酒家要將其重生。2020年通過文化部「私有老建築保存再生計畫」補助審核，啟動修復工程。

吳嘉文兒子吳至鎧告訴中央社記者，一樂酒家建築採雙層街屋形式，屋架罕見地同時混合「西式桁架」與「閩南式穿斗式構架」，牆面可見竹片與五節芒並用的「編竹夾泥牆」，窗戶更集合無雙窗、旋轉外推窗、橫拉窗、鐵窗花等多種形式，充分展現台日文化交融的歷史軌跡。

吳至鎧指出，修復過程中，匠師以檜木、退役木電線桿等材料修補與抽換腐朽的構件，並盡可能保留原始細節，包括木製雕刻扶手、檜木葉片風扇、扁平長方體絕緣礙子等，讓老屋痕跡在當代重現。

吳至鎧表示，一樂酒家將以打貓街產業記憶展示空間為主軸重新啟動，結合先前已進駐的打貓街坊文化協會、中正大學重構大學路計畫，打造述說地方文史的實驗基地。

吳至鎧說，完工啟用儀式於後天（3日）上午10時展開，首先播放紀錄片「一樂酒家修復工程」，並邀請入圍台北電影獎的導演趙若彤進行映後座談。接著由阮劇團、裝咖人演出，由一樂酒家經營者後代陳宛誼編寫的主題劇「新娘相」，帶領與會來賓進入酒家文化的歷史情境。（編輯：李淑華）1141201