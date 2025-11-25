嘉義民雄明年普發兩千元！重陽禮金同步調高 鄉民領好領滿

嘉義縣民雄鄉鄉長林于玲承諾明年3月前會完成普發2千發放。（翻攝林于玲臉書）

嘉義縣民雄鄉將在明年迎來一波「小確幸」。民雄鄉代表會近日通過自治條例，確定於明年3月向符合資格的鄉民普發每人2,000元的民生紓困金，同時重陽節敬老禮金也從800元提升至1,000元，預計將有近7萬名鄉民受惠。

民雄鄉是嘉義縣人口最多的鄉鎮。公所說明，這次紓困金發放是因應丹娜絲颱風與「728豪雨」造成的生活衝擊，為協助民眾儘早恢復正常步調，代表會在本月20日審查通過《嘉義縣民雄鄉因應丹娜絲颱風及728豪雨災害發放民生紓困金自治條例》，編列1.4億元預算，並不會排擠明年度建設計畫。鄉長林于玲表示，公所將在明年3月底前完成發放。

誰能領？資格怎麼認定？

公所指出，凡於今年7月6日已設籍民雄，並在7月31日前未遷出者，皆符合領取資格；但發放日前若不幸去世，則不列入名單。發放方式將比照重陽敬老金，以現金方式進行。

除了普發紓困金外，代表會也同步通過《重陽節敬老禮金發放自治條例》修正案，將明年重陽節每位長者的禮金由800元提升至1,000元。林于玲表示，隨著物價高漲，提升金額能更符合長輩的生活需求。

民雄並非嘉義縣唯一推動加碼補助的行政區。義竹鄉日前已完成5,000元風災紓困金的普發，梅山鄉則將於12月8日至12日間發放3,000元慰助金，共18場次，盼能協助災後家園修繕與活絡地方經濟。

相較之下，太保市先前提出發放3,000元振興金，但因公所與代表會對適法性意見不同，議案至今仍未拍板，並延後至今日續審。

