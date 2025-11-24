嘉義民雄明年發放2,000元紓困金 重陽敬老禮金加碼至1,000元

丹娜絲及七二八災後援助，民雄鄉民生紓困金與敬老禮金明年同步提升發放。(圖／民雄鄉公所提供)

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪／嘉義報導】為協助鄉民在丹娜絲颱風及七二八豪雨災害後盡速恢復生活，嘉義縣民雄鄉公所推動發放民生紓困金，並同步調升重陽節敬老禮金，進一步強化災後照護與長者福利。代表會於114年11月20日審查通過「嘉義縣民雄鄉因應丹娜絲颱風及七二八豪雨災害發放民生紓困金自治條例」，鄉公所將於115年3月底發放每位符合資格鄉民新台幣2,000元紓困金。

依照自治條例規定，申領者須於114年7月6日已設籍且於114年7月31日前未遷出民雄鄉，且不包含於發放日前死亡者。鄉公所表示，此次紓困金旨在協助受災戶減輕生活壓力，儘快恢復受災後的經濟與日常秩序。

除了災後照護，民雄鄉公所也持續推動高齡友善政策。今年（114 年）起，設籍民雄鄉的65歲以上長輩，每年重陽節敬老禮金由原本500元提高至800元；明年（115 年）更將進一步加碼至1,000元，希望讓長輩在佳節感受更多溫暖與尊重。

鄉長林于玲表示，災害讓民眾承受損失，災後復原更需要實質協助；同時，長輩一生勤懇付出，是家庭與社會的重要支柱，提升敬老禮金是公所表達感恩的方式，也是推動高齡友善城鄉的重要政策。林于玲強調，在物價上漲與生活需求不斷變動的情況下，紓困金與敬老禮金的調整更貼近鄉民需求，期盼帶來更大支持與安心。