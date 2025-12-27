即時中心／林韋慈報導

嘉義縣民雄鄉今（27）日中午發生一起死亡車禍。一名年約22歲的中正大學男學生騎乘機車，行經大崎村產業道路時，與對向汽車發生碰撞。救護人員趕抵現場緊急搶救，但男大生到院前已失去呼吸心跳，經送醫急救後仍宣告不治，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

警方初步調查，事故發生在民雄鄉大崎村往松山村方向的產業道路，下坡轉彎處。一名男大生騎機車與一名40多歲男子駕駛的汽車發生碰撞，男大生連人帶車倒臥路旁，經酒測，雙方駕駛均無酒駕情形。

廣告 廣告

警方已通知男大生家屬，家屬正從桃園趕赴嘉義，後續將報請嘉義地檢署相驗，以釐清確切死因。

嘉義縣消防局表示，今午12時接獲通報後，立即派遣救護人員到場，發現為汽車與機車事故，男性傷者倒臥路邊，已無呼吸心跳，隨即實施急救並送往嘉義基督教醫院，最終仍因傷重不治。

原文出處：快新聞／嘉義民雄產業道路機車、汽車相撞 中正大學男大生送醫不治

更多民視新聞報導

台北地下道驚傳一氧化碳中毒！工人爬出求救 2人送醫幸無大礙

送槍惹議又出狂言 季麟連稱：收過我槍的人都高票當選

五股19歲男遭「水晶洞」重砸不治 新北勞檢處：勒令停工

