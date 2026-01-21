嘉義民雄農工服務社師生信守承諾 寒假首日送愛到若竹兒基金會

▲民雄農工服務社師生信守承諾，寒假首日送愛到若竹兒基金會，左為基金會董事長林朋輝。

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】民雄農工李素菁老師的一份承諾，今（21）在校長洪芳芷帶領下至若竹兒教育基金會，陪伴 50 位院生度過溫暖且充滿笑聲的一天，除捐贈新臺幣 2 萬元及物資支持基金會日常照護，同時透過服務學習向學生傳遞反毒教育理念。基金會董事長林朋輝對於民雄農工服務社師生的承諾與愛心，代表院童誠摯的感謝。

活動中師生安排多元且富創意的活動，包括手作課程、趣味互動遊戲與舞蹈表演，陪伴院生在歡笑中互動拉近彼此距離，讓關懷不只是形式，而是發自內心的交流。

▲學生在陪伴中不僅學會責任、承諾與同理心，也透過實際服務理解社會規範與遠離毒品的重要性。

李素菁老師說，去年寒假師生先前往修緣育幼院進行關懷，原本暑假計畫前來若竹兒，但因學生班級即將畢業、社團成員更替，以及學校承辦114學年度全國高級中等學校學生農業類技藝競賽，一再延宕。幸好在全體師生努力下，新學年農科競賽圓滿完成、社團也順利注入新血，與若竹兒的約定終於在今天得以成行。

除了陪伴活動，師生也捐贈 2 萬元及物資，實際支持基金會日常照護工作，協助院生獲得更好的生活品質。李素菁老師表示，基金會長期致力於心智障礙者的啟智教育與生活能力培養，而學生透過課程與陪伴協助院生維持尊嚴與自主能力不僅學會責任、承諾與同理心，也透過實際服務理解社會規範與遠離毒品的重要性。

▲基金會董事長林朋輝感謝，民雄農工校長洪芳芷和學生帶來的陪伴與關懷。

洪芳芷校長指出，這場服務行動不僅是關懷弱勢的實踐，更是一堂深刻的生命教育課程。學生在服務學習中學會同理、付出與社會責任，透過陪伴與互動理解社會關懷精神，同時體認反毒教育的重要性，讓教育的價值不只停留在課堂上，而是落實於行動中。（圖：記者劉芳妃翻攝）