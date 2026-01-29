嘉義民雄農工雙星寫下技藝競賽汽車修護與噴漆金手獎榮耀篇章

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】國立民雄農工汽車科在114學年度全國學生工業類技藝競賽中，再度傳來捷報。高三學生黃聖堯榮獲汽車修護第二名，劉宗威則在汽車噴漆項目奪得金手獎第三名。兩位同學以不同的學習歷程，展現了技職教育的深厚底蘊與「校家師生共育」的精神，為民雄農工再添榮耀。

校方表示，聖堯在北港國中技藝班就讀時，參加技藝競賽拿到第一名，老師建議他升讀他校，考量通勤時間、也評估在民雄農工他能更有機會投入競賽，鼓勵聖堯選擇民雄農工。帶著這份期待，一進高職他就立下要參加競賽的目標。因此參加全國學生專題創作競賽創意組，榮獲第一名，就展現創意與技術結合的能力。

高三準備參加全國工科技藝競賽的訓練過程裡，聖堯說，學到最多的其實是抗壓性。遇到挫敗、碰到像電工電子配線那種只有基礎能力的項目，有很多元件不懂、進階專業知識與機密技術都不夠，透過持續請教老師、上網自學、向學長與參賽的戰友請益，把自己的不足一點一點的補起來。

聖堯回顧初賽時，他最擅長的引擎拆裝量測竟然出大錯，當時幾乎快要崩潰，但冷靜後，他選擇放下把這場比賽想成在幫客戶修車——專注把車子修好，其他都拋諸腦後，不再在乎名次。爸爸曾提醒他先不管名次，反覆練習到精熟，遇到問題就想辦法解決，成了支撐他往前的動力。

當得知拿到第二名那刻，聖堯第一個想到的是爸爸。若沒有爸爸一路的陪伴與堅持，可能撐不到最後。領獎頒獎時強忍著眼淚還不敢相信自己做得到。指導老師民雄農工汽車科主任柯東佑表示，從北港國中技藝班一路深耕的黃聖堯，目標非常明確，他一升上高職就立下全國技藝競賽的目標，並在專題製作創意組、工科技藝賽場上展現創意與技術的融合，成為技職教育與校家師生共育精神的最佳代言。

宗威小時候住台中，從國小三年級就愛打棒球，一路讀體育班到國中畢業。高中升學時，父母為能侍奉年邁祖母，舉家回嘉義大林老家，家人希望我學一技之長，怕體育班出路不穩，應父親的要求就近入學選填就讀國立民雄農工，並選讀較有興趣的汽車科。

剛上高中，因生活與學習型態突然變化，宗威些許失去生活重心與目標，高二時科主任招募選手，主動自薦訓練，因為他想要試試看，不打球自己還能夠做到什麼？

這段期間，宗威又找回過去的運動習慣，自主跑步、肌耐力訓練，用球隊式的訓練思維要求自律，同時把那份精神帶進噴漆技巧「反覆練習、調整節奏、每天安排小目標」，每天都要學一個新東西。

高二南區分科賽只拿佳作，加上爸爸罹癌過世，家人認為他應該可以去打工分擔家計，也曾想著放棄參賽，把時間用來工作賺錢分擔母親的經濟壓力。但科主任鼓勵他不要浪費之前累積的底子，主任說經濟問題可以再想辦法解決。後來宗威加入校內工讀生計畫，把校外打工時間留給比賽準備。

最後三週密集備賽，我想要打破補土平整性、精油光滑度的盲點，除了練習穩定度，也特別向老師與畢業學長姐請教提升效率的手法。宗威說，既然決定投入比賽，就沒有放棄的念頭，心裡只有一個字：練！

得獎那時他還不自覺自己有這麼好的成績，但賽後周遭人的肯定、甚至平時嚴厲的導師也給予大大讚美時，才讓他慢慢相信自己做到了。

指導老師廖庭堅表示，宗威從球場少年轉向技職舞台的過程，讓我看見他以運動員般的自律，把每一天的練習當成比賽重播，從反覆練習、調整節奏、到每天設定小目標，他把自律融入職人精神，也將『每天學一件新事』化為信念。 這份沉著穩重、自己掌握訓練節奏的態度，是他從困境翻轉的關鍵。

民雄農工洪芳芷校長表示，民雄農工秉持技職教育的初心，始終相信每個孩子都有適性發光的場域。學校有專業優秀的教師，結合業師、導師與家長的陪伴，讓學生在技術練習的過程中逐步找到自己的節奏與自信。學校重視適性揚才，鼓勵學生根據興趣與天賦選擇方向，並把每一次比賽訓練視為真實職場的模擬現場；讓孩子的期待與目標被看見、被培養、被肯定。未來也會持續提供多元資源與溫暖陪伴，讓每位學生都能在技職舞台展現最閃亮的一面。 （圖：記者劉芳妃翻攝）