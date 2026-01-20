嘉義民雄鐵路高架化 3月先拆頭橋陸橋 恐陷交通黑暗期

民雄頭橋陸橋上下班尖峰時段車流量相當大，配合鐵路高架化工程，將優先拆除。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真）

頭橋陸橋是通往工業區要道，上下班尖峰時段車流量相當大。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真）

民雄鐵路高架化工程正在進行中，工程範圍總長約8.92公里，沿途將消除1處地下道、3座陸橋與5處平交道，由於陸橋橋墩與高架鐵路路線抵觸或重疊，工程單位配合臨時軌鋪設，3月將優先拆除頭橋陸橋，工期持續到年底，由於頭橋陸橋是通往工業區要道，上下班尖峰時段車流量相當大，台1線該路段恐陷數月交通黑暗期，交通部鐵道局中部工程分局表示，有提報交通維持計畫給縣政府，會有替代道路、牌面指引等措施。

近日鐵道局中部工程分局貼出施工公告。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真）

民雄鐵路高架化是「嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫」一部分，民國112年獲行政院核定，工程範圍約8.92公里，將消除民雄鄉1處地下道（民雄地下道）、3個陸橋（民雄、文隆及頭橋陸橋）與5處平交道（寮頂社區、竹巷、東榮路、頭橋及森永廠前平交道），縫合鐵路沿線兩側地區，大幅改善當地交通問題。

近日鐵道局中部工程分局貼出施工公告，配合「嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫CGO2標臨時軌道、臨時軌電訊及電車線工程」將進行頭橋陸橋拆除施工作業，預計施作時間從3月3日上午8點到12月31日，許多在頭橋工業區上班的民眾、附近居民忍不住擔心交通會大亂。

中部工程分局副分局長林健智表示，頭橋陸橋拆除後，將改建為平面道路，並設置臨時平交道，要拆除前，會依縣政府核定的交通維持計畫，設置引導標誌及義交，並召開說明會，將施工期間對地區交通的影響降至最低。

林健智說，公告時間係指拆除至開放通車所需時間，因拆橋、鋪設平面道路和臨時軌是接續進行，需要較長時間，目前公告時間是指拆除至開放通車所需時間。

林健智表示，為減少施工用地，須先在台鐵現有營運路線東側設置臨時軌，臨時軌路線與頭橋陸橋橋墩有所牴觸，配合工程才會先行拆除，後續尚有民雄陸橋、文隆陸橋須配合拆除，拆除時間會依施工廠商進度，再行公告辦理。

縣府建設處長郭良江說，目前已有替代道路方案，因民眾對工期有疑慮，會再跟鐵道路溝通，看是否能縮短工期。

