嘉義民雄驚見無名屍！ 婦人陳屍公園廁所嚇壞晨運民眾

有民眾於13日早晨在嘉義縣民雄鄉的左岸公園公廁內，發現一名婦人倒臥於廁所門邊，疑似已經死亡多時，於是嚇得他趕緊打電話報案，警方獲報後，立即趕抵現場，由於死者身上未發現任何證件，正積極追查其身分。14日將報請嘉義地檢署檢察官及法醫進行相驗，以進一步釐清死因。

有民眾於13日早晨在嘉義縣民雄鄉的左岸公園公廁內，發現一名婦人倒臥於廁所門邊，疑似已經死亡多時。（圖／翻攝自Google地圖）

據了解，當地村民於早上六點左右發現該婦人，隨即報警求助。急救人員到場後確認婦人未送醫，初步判斷她的年齡約在70歲左右，且衣著整齊，身上卻未發現任何證件，讓警方難以確認其身份。

警方已排除他殺的可能，並計劃於明日將此案報請嘉義地檢署檢察官及法醫進行進一步的驗屍，以釐清死因。據福樂村長簡元煌表示，該區域為居民散步與休閒的場所，婦人可能是來自其他村落的民眾。

目前，警方正持續追查婦人的身份，並希望能找到其家屬或相關線索，以便進一步了解事件的真相。

