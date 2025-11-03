嘉義水上鄉台鐵撞人！ 50歲男子死亡 事故路段恢復正常行駛

社會中心／馬聖傑、郭文海 台北報導台北市北投區，溫泉路上的某棟高級別墅，今天（週日）驚傳命案！兩名工人受委託，前往別墅清理溫泉蓄水池。管家發現，兩名工人突然沒動靜，前往查看，兩人已經暈倒，甚至失去生命跡象，送醫後不治！消防人員當時入內搶救，發現室內〝硫化氫〞濃度嚴重超標，推測兩名工人吸入過多硫化氫，中毒身亡。消防人員到場，將工人抬上擔架，兩人身上都是白色的淤泥，已經失去生命跡象。救護人員趕緊裝上自動心肺復甦機，與時間搶命，將人送上救護車，前往醫院。民視記者馬聖傑：「被救出來這兩名工人，當時就是來到北投區溫泉路，這一處高級別墅，來清溫泉的蓄水池，沒想到清到一半兩人都暈倒了，被管家發現的時候，已經失去生命跡象。」北投高級別墅傳命案！ 2工人清溫泉蓄水池亡 現場「硫化氫濃度200ppm」。（圖／民視新聞）事發就在台北北投區，溫泉路上這處高級別墅，地面上還殘留救護人員救人時，殘留的淤泥痕跡。2號早上9點多，54歲的謝姓男子與42歲的雲姓女子，來這處私人別墅，要清溫泉蓄水池被淤泥賭注的水管，兩人10點40分，再度進入蓄水池後，短短5分鐘之後，就沒了動靜！管家入內察看，才驚覺兩人已暈倒，送醫仍宣告不治。附近里長：「拉上來其實全身，已經應該都中毒了，溫泉泥已經染得全身都是衣服也都是，下去（蓄水池）一定整個人都是白的。」工人清溫泉蓄水池，怎麼清到命都沒了？消防人員在現場，使用探測器監測，警示器不斷鳴叫，發現室內硫化氫濃度達200ppm，兩名工人疑似吸入過量硫化氫，因此中毒身亡。消防人員入內搜救時，得先用抽風機換氣，等到硫化氫濃度降低後，才順利將人抬出！面對這狀況，附近里長坦言見怪不怪。北投高級別墅傳命案！ 2工人清溫泉蓄水池亡 現場「硫化氫濃度200ppm」。（圖／民視新聞）附近里長vs.記者：「（清溫泉清到暈倒），（你第一次聽說嗎）沒有，聲源：附近里長，還是要給我們民間廠商，聲源：附近里長，要有一點專業的知識，聲源：附近里長，之前溫泉路另外一件，聲源：附近里長，（工人）下去死在裡面，聲源：附近里長，因為沼氣氫氣吸太多了。」管家製作筆錄時表示，在這處別墅服務六年，頭一回發生硫化氫中毒事件！詳細死因，還有待相驗釐清。原文出處：北投高級別墅傳命案！ 2工人清溫泉蓄水池亡 現場「硫化氫濃度200ppm」 更多民視新聞報導高雄男車禍變植物人！老婆竟「離奇懷3胎」 還登記成婚生子女人夫加班竟「激戰女同事」！妻驚見極樂畫面怒喊告噁男約少女「土地公廟激戰」下場慘了！竟躲公廁性交 判決曝光

民視影音 ・ 1 天前