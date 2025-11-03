嘉義水上鄉台鐵撞人！ 50歲男子死亡 事故路段恢復正常行駛
台鐵今（3）日傍晚發布緊急通報，142次列車於嘉義=南靖間發生死傷事故。嘉義縣消防局表示，晚間7點接獲報案，於水上鄉三鎮路附近發生火車與行人車禍事故，一名約50歲男性傷者當場死亡，事故路段已於晚間7點28分恢復正常行駛。
嘉義縣消防局水上分隊接獲通報後立即派遣救護人員趕赴現場，抵達時發現一名男性已明顯死亡，目前事故詳細原因仍待警方調查釐清。
嘉義縣消防局特別呼籲民眾，行經鐵路周邊時務必提高警覺，注意交通安全，以確保自身生命財產安全。
